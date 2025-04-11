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07:05, 11 апреля 2025

11 бойцов из Дербентского района объявлены убитыми на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Дербентского района назвала имена 11 убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1346 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 апреля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1335 бойцов из Дагестана.

В школах населенных пунктов Дербентского района открыты мемориальные доски памяти земляков, убитых в военной операции на Украине, сообщила 10 апреля в своем телеграм-канале районная администрация.

В сообщении названы имена 11 человек. "На мемориальных досках высечены имена павших героев: Максимов Ферух Арсенович, Кулиев Гаджимирза Айвазович, Мехтиев Бахтияр Нухтарович, Сеферов Ренат Рамалданович, Алиев Сагид Гаджиисламович, Хинабиев Хидирнеби Шабанович, Сафаров Фарид Алиманович, Мансуров Багир Мансурович, Абдуллаев Даниял Девлетханович, Семедов Али Сафалдинович, Шихов Ших Фейтуллаевич", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1346 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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