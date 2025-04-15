Силовик ушел на СВО после начала расследования избиения Тамерлана Марзоева

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Сотрудник полиции из Москвы, который в своих показаниях заявил, что уроженец Владикавказа Тамерлан Марзоев сам сломал челюсть, ударившись о приклад автомата, отправился на военную операцию. В деле об избиении Марзоева нет обвиняемых, при этом следствие не провело опознание.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2023 года уроженец Северной Осетии Тамерлан Марзоев заявил об избиении силовиками в Москве. Марзоев после избиения был госпитализирован с переломами и ушибами, но следователи первоначально отказались возбуждать уголовное дело. В декабре 2023 года заявление Марзоева было направлено на новую проверку. Лишь в июле 2024 года следователи в Москве возбудили уголовное дело об избиении Марзоева.

Инцидент произошел 14 октября, 2023 года когда Тамерлан Марзоев и его жена поздно вечером возвращались домой. По словам Марзоева, им преградил дорогу автомобиль полиции, и из него вышли два сотрудника, которые сразу потребовали предъявить документы, а затем стали оскорблять Марзоева и его жену на национальной почве. Силовики несколько раз ударили Марзоева, он упал и ударился головой. Однако его доставили в отделение, где продолжались оскорбления. После силовики доставили Марзоева в больницу. Пострадавшему пришлось сделать операцию, и на несколько дней его оставили в стационаре. Согласно больничной выписке, врачи поставили Марзоеву диагнозы "двусторонний перелом нижней челюсти", "расщепленный перелом слева", "многочисленные ушибы лица и головы".