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11:45, 15 апреля 2025

Силовик ушел на СВО после начала расследования избиения Тамерлана Марзоева

Тамерлан Марзоев. Фото: MSK1.ru https://msk1.ru/text/criminal/2023/11/02/72874997

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник полиции из Москвы, который в своих показаниях заявил, что уроженец Владикавказа Тамерлан Марзоев сам сломал челюсть, ударившись о приклад автомата, отправился на военную операцию. В деле об избиении Марзоева нет обвиняемых, при этом следствие не провело опознание.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2023 года уроженец Северной Осетии Тамерлан Марзоев заявил об избиении силовиками в Москве. Марзоев после избиения был госпитализирован с переломами и ушибами, но следователи первоначально отказались возбуждать уголовное дело. В декабре 2023 года заявление Марзоева было направлено на новую проверку. Лишь в июле 2024 года следователи в Москве возбудили уголовное дело об избиении Марзоева. 

Инцидент произошел 14 октября, 2023 года когда Тамерлан Марзоев и его жена поздно вечером возвращались домой. По словам Марзоева, им преградил дорогу автомобиль полиции, и из него вышли два сотрудника, которые сразу потребовали предъявить документы, а затем стали оскорблять Марзоева и его жену на национальной почве. Силовики несколько раз ударили Марзоева, он упал и ударился головой. Однако его доставили в отделение, где продолжались оскорбления. После силовики доставили Марзоева в больницу. Пострадавшему пришлось сделать операцию, и на несколько дней его оставили в стационаре. Согласно больничной выписке, врачи поставили Марзоеву диагнозы "двусторонний перелом нижней челюсти", "расщепленный перелом слева", "многочисленные ушибы лица и головы".  

Сотрудник ОМВД России по Тимирязевскому району Москвы, причастный к  избиению уроженца Владикавказа Тамерлана Марзоева, отправился на специальную военную операцию на Украине. Произошло это еще летом 2024 года после того, как было возбуждено уголовное дело, но об этом стало известно только сейчас, сообщила сегодня Команда против пыток*.

Уголовное дело было возбуждено только по факту произошедшего, а не в отношении конкретных сотрудников. При этом за все время следователи провели лишь одно следственное действие с Тамерланом. В материалах следствия есть и объяснение полицейского, отправившегося на СВО. По его версии, он совершал боевой прием и упал на Марзоева, а тот ударился челюстью о приклад автомата. 

"В начале января 2025 года предварительное следствие приостановили, потому что не смогли установить, кого привлекать к уголовной ответственности. Прокуратура это решение в марте отменила, но дело с мертвой точки не сдвинулось. За все время не было полноценного допроса Тамерлана Марзоева, не проведены опознание по фото, очные ставки между Марзоевым и допрошенными сотрудниками полиции. А теперь выяснилось, что один из них ушел на СВО", -  заявили правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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