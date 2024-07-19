Тамерлан Марзоев. Фото: MSK1.ru https://msk1.ru/text/criminal/2023/11/02/72874997/

19 июля 2024, 05:49

Житель Северной Осетии добился возбуждения дела после избиения силовиками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спустя восемь месяцев следователи в Москве возбудили уголовное дело об избиении силовиками уроженца Северной Осетии Тамерлана Марзоева. 

Как писал "Кавказский узел", осенью 2023 года уроженец Северной Осетии Тамерлан Марзоев заявил об избиении силовиками в Москве. Марзоев после избиения был госпитализирован с переломами и ушибами, но следователи первоначально отказались возбуждать уголовное дело. В декабре заявление Марзоева было направлено на новую проверку. 

Инцидент произошел 14 октября, когда Тамерлан Марзоев и его жена поздно вечером возвращались домой. По словам Марзоева, им преградил дорогу автомобиль полиции, и из него вышли два сотрудника, которые сразу потребовали предъявить документы, а затем стали оскорблять Марзоева и его жену на национальной почве. Силовики несколько раз ударили Марзоева, он упал и ударился головой. Однако его доставили в отделение, где продолжались оскорбления. После силовики доставили Марзоева в больницу. Пострадавшему пришлось сделать операцию, и на несколько дней его оставили в стационаре. Согласно больничной выписке, врачи поставили Марзоеву диагнозы "двусторонний перелом нижней челюсти", "расщепленный перелом слева", "многочисленные ушибы лица и головы". 

О возбуждении дела по факту избиения Марзоева 18 июля сообщило со ссылкой на собственные источники издание "Холод"*. Сотрудник "Команды против пыток"*, которая представляла интересы уроженца Северной Осетии, подтвердил эту информацию. 

По словам правозащитника, возбуждением дела государство признало факт преступления сотрудников правоохранительных органов в отношении Марзоева. 

“Крайне длительный срок проверки свидетельствует о том, что точка в деле не поставлена, потерпевшему и его адвокату придется и дальше активно отстаивать свои интересы, чтобы виновные понесли наказание”, - цитирует издание юриста организации Георгия Иванова.

Иванов не уточнил, что именно вменяется силовикам и есть ли в деле конкретные обвиняемые. Официального сообщения о возбуждении дела следственные органы не распространили. 

Комментариями Тамерлана Марзоева относительно возбуждения уголовного дела "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал о деле Сослана Дзидаханова, которого избил полицейский. Силовика, не признавшего свою вину, приговорили к четырем годам условно. В качестве компенсации морального вреда Дзидаханов требовал миллион рублей, но суд уменьшил эту сумму до 200 тысяч рублей. Размер компенсации пострадавший счел недостаточным. 

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Примечание:

"Следком вновь отказался расследовать дело об избиении жителя Моздока силовиком", "Правозащитники потребовали наказать силовиков за избиение жителя Анапы", "Избиение сторожа на Кубани обернулось тремя уголовными делами против силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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