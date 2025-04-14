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11:02, 14 апреля 2025

Трое военных из Астраханской области убиты на Украине

Военные на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жанбек Сараев, Андрей Сохрин и Касыйм Махмудов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 471 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 468 бойцов из Астраханской области.

В Володарском районе похоронены Жанбек Сараев, Андрей Сохрин и Касыйм Махмудов, убитые в военной операции на Украине, сообщила 13 апреля в своем телеграм-канале районная администрация. Подробности биографии и гибели бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 471 бойца из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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