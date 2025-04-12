Волонтеры оспорили данные оперштаба о выбросах мазута в Анапе

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Оперштаб Краснодарского края отчитался о незначительных выбросах мазута лишь в устье реки Можепсин. Волонтеры заявили о массовых выбросах мазута на Бугазской косе.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Краевые власти признали, что эти выбросы мазута - самые большие за несколько недель. Спутниковые снимки показали, что мазут из затонувших частей танкеров продолжает течь, заявил эколог.

3 апреля, как и днем ранее, власти Кубани заявили, что на побережье в Анапе не найдено новых выбросов мазута. При этом краевой оперштаб опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

12 апреля новые выбросы мазута зафиксировали на одном участке береговой линии Анапы - на участке берега недалеко от устья реки Можепсин, сообщил сегодня в своем Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

Эколог Жора Каваносян, основываясь на данных волонтеров, сообщил, что на второй день шторма "очень много новых выбросов: и комочками, и лепешками, и вонючие, и липкие". "Волонтеры предупреждают, что без особой надобности лучше по пляжу не ходить. Либо СИЗы (средства индивидуальной защиты - прим. "Кавказского узла") в помощь", - написал он в своем Telegram-канале

"Бугазская коса. Много новых выбросов", - написали в своем Telegram-канале "Мои слезы из мазута" волонтеры из штаба "Шлагбаум".

За день они собрали 27 мешков с мусором и 20 мешков с чистым мазутом. "Выбросов мазута после шторма очень много, завтра продолжим работать в таком же режиме", - указали они.

"Каждый шторм пока не дает надежды на окончание процесса работ. Ни света, ни тоннеля", - написали волонтеры, которые занимаются уборкой мазута на Бугазской косе в своем Telegram-канале "Сети, сито, лопата".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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