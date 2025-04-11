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04:46, 11 апреля 2025

Житель Невинномысска задержан за осквернение мемориала

Кадр записи с камер видеонаблюдения, опубликованной управлением СКР по Ставрополью https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1968802/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следком Ставрополья отчитался о задержании мужчины, подозреваемого в осквернении символов воинской славы России. 

Как писал "Кавказский узел", в ноябре четыре жителя Дагестана были задержаны за осквернение мемориала "Вечная слава" в Невинномысске. После задержания силовики распространили в Telegram видео с их извинениями. 15 ноября следователи сообщили, что все четверо молодых людей арестованы по уголовному делу о реабилитации нацизма группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 354.1 УК РФ; предусматривает до пяти лет лишения свободы). 

Камеры наблюдения зафиксировали, что молодые люди опускали ноги в огонь, толкали друг друга и что-то бросали в пламя. Сами задержанные - Магомед Имиев, Арсланбек Алиев, Гусен Алиев и Шамиль Магомедов – в публичных извинениях пояснили, что "решили погреться". По оценке юристов, действия обвиняемых следовало трактовать по более мягкой статье о вандализме или хулиганстве.

Кадр записи с камер видеонаблюдения, опубликованной управлением СКР по Ставрополью https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1968802/Задержанному жителю Невинномысска 38 лет. Мужчина задержан в связи с действиями на прогулке у мемориала “Вечная слава”.

По информации следователей, вечером 1 апреля мужчина, находясь у обелиска, “осквернил символ воинской славы России, оскорбив память защитников Отечества”. Проверив показания подозреваемого на месте, следователи назначили культурологическую судебную экспертизу, говорится в публикации на сайте управления СКР по Ставропольскому краю.  

На опубликованной видеозаписи видно, что мужчина находился возле постамента мемориала, затем забрался на постамент, залез на Вечный огонь и присел на корточки, наклонившись над пламенем. Человек находится спиной к камере, поэтому сказать, что именно он делал над пламенем, только по видео нельзя. Затем он поднялся и спрыгнул с постамента, в этот момент к нему приблизились двое мужчин в военизированной одежде. 

В сообщении следствия не уточняется, как задержанный объяснил свои действия на мемориале. Вмененная ему статья о реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК России) предусматривает до трех лет лишения свободы или принудительных работ. 

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2024 года за осквернение того же мемориала в Невинномысске были отправлены в колонию три жителя Северного Кавказа.

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Автор: "Кавказский узел"

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