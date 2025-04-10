Правозащитники начали благотворительный сбор средств для арестованных в Азербайджане журналистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Благотворительная кампанию по сбору средств в поддержку 38 азербайджанских журналистов, медиа-работников и активистов, арестованных за критику правительства, приурочена ко Всемирному дню свободной прессы. Собранные средства будут поровну распределены среди всех арестованных.

Как писал «Кавказский узел» Азербайджан оказался в числе лидеров среди стран Европы по количеству содержащихся в тюрьмах журналистов: на конец 2024 года их насчитывалось 30, указывала в марте Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

Преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты ряда СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане". Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Благотворительная кампания по сбору средств под девизом «Свободу азербайджанским журналистам» начата 10 апреля на платформе GoFundMe. Ее инициировал азербайджанский правозащитник в изгнании, глава базирующегося в Женеве Института прав человека и соучредитель Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

«Правительство Азербайджана наращивает жестокую атаку на независимые СМИ и делает все возможное, чтобы заставить замолчать критические голоса. Журналисты заключены в тюрьмы или подвергаются запрету на поездки. Число политических заключенных в Азербайджане достигло рекордно высокого уровня, среди них 38 журналистов, арестованных по ложным обвинениям просто за то, что они делали свою работу», - заявил Гусейнов.

По его мнению, это «худшее преследование прессы, которое когда-либо видела страна». «Журналисты и работники СМИ подвергаются угрозам, преследованиям и тюремному заключению. Некоторые сталкиваются с ужасными условиями в тюрьме, не имея еды и медицинской помощи. Их семьи также страдают - им трудно платить адвокатам и покрывать ежедневные расходы», - подчеркнул Гусейнов.

По его словам, кампания завершится 3 мая – во Всемирный день свободы прессы. Целевой суммой для сбора определены 38 тысяч швейцарских франков (46 тысяч долларов США).

На платформе опубликованы имена всех 38 арестованных, в том числе семи фигурантов дела Abzas Media, восьми обвиняемых по делу Toplum TV, десяти сотрудников Meydan TV, а также руководителя виртуальной «Талышской национальной академии» Игбала Абилова, молодого исследователя, автора OC-Media Бахруза Самедова, журналистов Азиза Оруджева, Полада Асланова, Теймура Керимова, Афгана Садыгова и других.

«Журналистика — это не преступление. Присоединяйтесь к нам в защите правды. Сделайте пожертвование сейчас и широко распространите», - говорится в заключении петиции.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.