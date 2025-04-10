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13:39, 10 апреля 2025

Защита сообщила о двух новых делах после смерти подростка из-за буллинга

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начато расследование уголовных дел по статьям о незаконном проникновении и побоях из хулиганских побуждений после смерти подростка в Калмыкии. Защита намерена добиваться привлечения к ответственности родителей детей, которые издевались над  погибшим.

Как писал "Кавказский узел", в Калмыкии в марте был найден мертвым один из подростков, находившихся на месте избиения другого подростка, который покончил с собой после травли в школе. Утром 16 марта он покинул дом и скрывался от следствия после того, как его вызвали для показаний по делу о смерти первого подростка. Суд  по ходатайству следствия арестовал трех человек по делу о смерти 14-летнего подростка в селе Садовое. В числе арестованных есть двое несовершеннолетних.

В начале марта четверо парней в селе Садовое Сарпинского района Калмыкии избили и подвергли унижению подростка, а видеозапись издевательств разослали другим ученикам школы. 10 марта подросток пришёл в школу и узнал, что ролик с его унижением видели одноклассники. После этого его нашли дома мёртвым. В связи с гибелью первого подростка, который стал жертвой буллинга, возбуждено дело о доведении до самоубийства с использованием Интернета (часть 2 статьи 110 УК РФ) и дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ). Издевавшиеся над подростком ровесники вряд ли будут привлечены к ответственности из-за возраста, полагает юрист.

Еще два уголовных дела возбуждены после смерти 14-летнего подростка в селе Садовое Калмыкии после избиения и буллинга, сообщило сегодня ТАСС.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном проникновении (статья 139 УК РФ) и побоях из хулиганских побуждений (статья 116 УК РФ), сообщил в своем Telegram-канале адвокат Виталий Григорьев, который представляет интересы семьи умершего после издевательств подростка.

Мама мальчика  "лично в заседаниях не участвовала, но поддержала ходатайства следователя об изоляции всех трёх фигурантов на период следствия", сообщил он. "Она твёрдо намерена добиваться, чтобы каждый, кто причастен к гибели её сына, понёс наказание в рамках закона. Без исключений", - написал Григорьев.

Он добавил, что несмотря на то, ровесники, которые издевались над подростком, не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, "несовершеннолетний от 11 лет и старше  <...> может быть по решению суда помещён в спецучреждение закрытого типа сроком до 3 лет". По его словам, защита будет также добиваться привлечения к ответственности родителей таких несовершеннолетних.

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Автор: "Кавказский узел"

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