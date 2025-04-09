Активист пострадал в ходе акции протеста в Зугдиди

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В Зугдиди полиция вступила в противостояние с активистами, собравшимися у мемориала, посвящённого памяти погибших 9 апреля 1989 года в Тбилиси. Один из участников сегодняшней акции был доставлен в больницу.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 апреля участники ежедневной акции протеста в Тбилиси почтили память погибших на проспекте Руставели, а родственники политзаключенных остались возле мемориала, призвав сограждан снова прийти к нему днем.

Участники проевропейских протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Сегодня представители МВД Грузии оттеснили участников акции в Зугдили, которые провели ночь у мемориала 9 апреля и освободили территорию для представителей местной власти. Полицейские заявили, что священнослужители должны провести панихиду по погибшим, активисты выразили желание присутствовать на богослужении, однако силовики не позволили им это сделать, сообщает "ТВ Пирвели".

Собравшиеся в Зугдиди, планировали встретить представителей власти и устроить «коридор позора», однако полицейские их оттеснили примерно на полтора километра. После этого к мемориалу прибыли представители мэрии и администрации Зугдиди от «Грузинской мечты», уточнил Telegram-канал Tbilisi life.

«Мы мирно стояли у Мемориала 9 апреля… Пришли около двухсот полицейских, и они избили нас, пока священники молились! У нас есть пострадавший, у которого, вероятно, сотрясение мозга, он доставлен в больницу», — написала в своем аккаунте в Facebook участница оппозиционной партии «Дроа» Мариам Сичинава.

Она также опубликовала видео, где активистов, развернувших баннеры с лозунгами протеста, не пускает к мемориалу полицейское оцепление. Однако кадров применения полицейскими силы видео не содержит.

9 апреля 1989 года произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской Армии, в ходе операции применялись резиновые дубинки, саперные лопатки и газ. В результате действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года".

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