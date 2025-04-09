RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:58, 9 апреля 2025

Активист пострадал в ходе акции протеста в Зугдиди

Акция протеста в Зугдиди. 9 апреля 2025 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4164374507126137&rdid=EPhGeGhgMVBuZjYl принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Зугдиди полиция вступила в противостояние с активистами, собравшимися у мемориала, посвящённого памяти погибших 9 апреля 1989 года в Тбилиси. Один из участников сегодняшней акции был доставлен в больницу.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 апреля участники ежедневной акции протеста в Тбилиси почтили память погибших на проспекте Руставели, а родственники политзаключенных остались возле мемориала, призвав сограждан снова прийти к нему днем. 

Участники проевропейских протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Сегодня представители МВД Грузии оттеснили участников акции в Зугдили, которые провели ночь у мемориала 9 апреля и освободили территорию для представителей местной власти. Полицейские заявили, что священнослужители должны провести панихиду по погибшим, активисты выразили желание присутствовать на богослужении, однако силовики не позволили им это сделать, сообщает "ТВ Пирвели". 

Собравшиеся в Зугдиди, планировали встретить представителей власти и устроить «коридор позора», однако полицейские их оттеснили примерно на полтора километра. После этого к мемориалу прибыли представители мэрии и администрации Зугдиди от «Грузинской мечты», уточнил Telegram-канал Tbilisi life.

«Мы мирно стояли у Мемориала 9 апреля…  Пришли около двухсот полицейских, и они избили нас, пока священники молились! У нас есть пострадавший, у которого, вероятно, сотрясение мозга, он доставлен в больницу», — написала в своем аккаунте в Facebook участница оппозиционной партии «Дроа» Мариам Сичинава.

Она также опубликовала видео, где активистов, развернувших баннеры с лозунгами протеста, не пускает к мемориалу полицейское оцепление. Однако кадров применения полицейскими силы видео не содержит.

9 апреля 1989 года произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и Советской Армии, в ходе операции применялись резиновые дубинки, саперные лопатки и газ. В результате действий военных и возникшей давки 19 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
04:20, 9 апреля 2025
Суд назначил Ираклию Окруашвили залог
Люди у мемориала погибшим 9 апреля 1989 года. Кадр трансляции Formula TV www.youtube.com/live/XNQuSNBxOBE?si=L_6XMMWpuKJP-6qM
02:47, 9 апреля 2025
Близкие политзаключенных остались на ночь у парламента Грузии
Полиция задерживает участников акции. Тбилиси, 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/38706
14:19, 8 апреля 2025
Задержанные участники протестов в Тбилиси пожаловались на действия силовиков
04:49, 8 апреля 2025
"Грузинская мечта" предложила поправки в закон "О грантах"
Участники акции протеста в Чиатуре. Кадр видео Mtisambebi youtu.be/mDoGlTITdPM?si=nIOwSwMgYmYe1CyC
00:56, 8 апреля 2025
Шахтеры потребовали обеспечить жителей Чиатуры лекарствами
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Участники акции в память о жертвах разгона мирного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Фото
17:01, 9 марта 2025
BERG...man Tbilisi
61
"Участвовал в драках и грабежах, время было такое". Дурак, подлец или другое? 90-е и мы
Фото
11:57, 8 марта 2025
BERG...man Tbilisi
95
Быть или не быть иностранным послам на судах в Грузии, прерогатива власти
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Нападение на силовиков в Ачхой-Мартане. 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/niysoo/20069
09 апреля 2025, 11:35
Обнародовано видео атаки на силовиков в Ачхой-Мартане

Рамзан Кадыров на совещании 8 апреля. Кадр видео пресс-службы Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/5636
08 апреля 2025, 23:24
Кадыров объявил украинцем организатора нападения в Ачхой-Мартане

Никита Журавель. Фото: Следственный комитет РФ
08 апреля 2025, 18:11
Приговор Журавелю по делу о госизмене оставлен без изменений

Гаджимурад Мусаев. Фото: https://kazbekovskiy.ru/
08 апреля 2025, 15:02
Мусаев избран главой Казбековского района на фоне демарша Исакова 

Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Показать больше