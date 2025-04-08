Приговор Журавелю по делу о госизмене оставлен без изменений

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Апелляционный суд в Сочи на выездном заседании утвердил приговор студенту из Волгограда Никите Журавелю по делу о госизмене.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября 2024 года волгоградец Никита Журавель был доставлен из Чечни в Волгоград, где рассматривается дело о госизмене, в которой он обвинен. Добровольность показаний Журавеля о госизмене остается под вопросом, но закрытый режим суда не дает возможности услышать его заявления, отметили правозащитники. 25 ноября 2024 года суд в Волгограде приговорил Журавеля к 13,5 года колонии по обвинению в госизмене (статья 275 УК РФ), с учетом остатка срока по делу о сожжении Корана суд назначил ему 14 лет колонии . Журавель обжаловал приговор

Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор Никите Журавелю по делу о госизмене, сообщил адвокат обвиняемого Андрей Сабинин. "Жалоба без удовлетворения, приговор вступил в силу", - привело его слова РИА "Новости".

Информация об этом содержится и в карточке дела на сайте суда. "Судебный акт оставлен без изменения", - говорится в ней.

Напомним, 27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве из-за сожжения Корана. 3 октября 2024 года Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Журавеля нового дела - о государственной измене. По версии следствия, он предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины и направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего российскую военную технику, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля в СИЗО. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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