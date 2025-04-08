Два бойца со Ставрополья убиты в военной операции

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Виталий Сурин и Василий Бабченко убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 663 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 6 апреля власти и силовики сообщили, что в военной операции на Украине убиты не менее 661 бойца из Ставропольского края.

Младший лейтенант, командир взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона Виталий Сурин родился в Зеленокумске. 13 октября 2022 года был мобилизован на СВО. 5 мая 2024 года убит в селе Новопрокоповка Запорожской области, ему было 37 лет.

Рядовой Василий Бабченко родился в селе Нины. 4 ноября 2023 года подписал контракт, убит 26 марта 2024 года, ему было 38 лет, сообщила администрация Советского округа в своем Telegram-канале 7 апреля.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 663 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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