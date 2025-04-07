Житель Краснодара заподозрен в призывах к терроризму

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Силовики на Кубани отчитались о задержании мужчины, призывавшего поджигать административные здания на территории края.

О задержании 30-летнего мужчины в Краснодаре отчиталось сегодня краевое управление ФСБ.

По информации силовиков, задержанный является гражданином России, но "разделяет идеологию проукраинских националистических организаций". Согласно версии ФСБ, он распространял через соцсети "материалы террористического характера" и призывал к террористической деятельности "в поддержку украинских националистов".

Молодой человек размещал комментарии в открытом доступе, призывая к поджогам "административных зданий на территории Краснодарского края", цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В ФСБ отметили, что против задержанного возбуждено уголовное дело, но не указали, по какой статье. Статья о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее писал, что в конце февраля житель Краснодара был приговорен к двум годам колонии из-за комментариев, в которых он выступал за поджоги военкоматов и отделов полиции.

В регионах юга России после начала боевых действий на Украине неоднократно происходили поджоги административных зданий, в том числе военкоматов, в знак протеста против проведения военной операции. Так, 6 января были задержаны трое молодых людей, которые планировали поджечь военкомат в Ростове-на-Дону. В ночь с 13 на 14 мая 2022 года в здание военкомата в Гуково неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся. 29 сентября 2022 года стало известно, что 37-летний житель Зимовников задержан по подозрению в поджоге здания районной администрации. Представитель Генштаба Владимир Цимлянский 30 сентября 2022 года заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицироваться как теракты.

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