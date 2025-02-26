Житель Краснодара осужден за призывы к терроризму

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Суд в Ростове-на-Дону признал жителя Краснодара виновным в публичных призывах к терроризму из-за комментариев, в которых он выступал за поджоги военкоматов и отделов полиции, и приговорил к двум годам колонии.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 48-летнему жителю Краснодара, который признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете.

По данным следствия, в сентябре 2022 года мужчина, который является противником специальной военной операции, опубликовал в одном из мессенджеров в публичном чате четыре комментария, в которых оправдывал терроризм, призывал поджигать военкоматы и отделы полиции и свергать конституционный строй, говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Краснодарского края 25 февраля.

Краснодарец приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено три года администрировать сайты и страницы в интернете.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 февраля житель Ингушетии Илез Плиев был оштрафован за комментарий в соцсети, который суд признал дискредитирующим армию.

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