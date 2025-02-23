Комментарий в соцсети привел жителя Ингушетии к штрафу

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Суд в Магасе оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Илеза Плиева, признав, что опубликованный им в соцсети комментарий дискредитировал армию.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 годабыла введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России. После этого жителей страны, в том числе Ингушетии, стали штрафовать по соответствующей статье – 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, житель Ингушетии Илез Плиев разместил в соцсети Instagram* комментарий относительно проведения специальной военной операции (СВО). В этом комментарии, в частности, он высказал сожаление о том, что в боевых действиях гибнут молодые военнослужащие и задался вопросом, зачем они направляются в зону СВО, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Магасского районного суда.

Силовики сочли, что комментарий Плиева дискредитировал армию и составили на него протокол. Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил РФ" и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

Комментариев от Илеза Плиева или его представителей относительно версии следствия и постановления суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Магасе признал записи местного жителя Назира Цечоева в Telegram дискредитирующими армию и оштрафовал его на 250 тысяч рублей.

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