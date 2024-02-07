Житель Ингушетии оштрафован за дискредитацию армии

07 февраля 2024, 18:56

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Суд в Магасе признал записи Назира Цечоева в Telegram дискредитирующими армию и приговорил его к штрафу в 250 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Жителя Ингушетии Назира Цечоева суд в Магасе признал виновным в повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса России), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из приговора, опубликованного на сайте суда, ранее Цечоев был признан виновным по административной статье о дискредитации армии. Поводом для обвинения по уголовному делу послужили публикации Цечоева в Телеграм, в том числе в которых высмеивался уровень вооружения российской армии и действия военных, в том числе командования, а также приводились данные о потерях в ходе военной операции на Украине. Цечоев признал вину и раскаялся, указано в решении суда. Суд приговорил его к штрафу в 250 тысяч рублей и конфисковал мобильный телефон.

В карточке дела указано, что суд продолжался два месяца, приговор не обжалован.

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