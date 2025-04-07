RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:50, 7 апреля 2025

Кобахидзе назвал реальным восстановление территориальной целостности Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе счел реальным возвращение в состав Грузии Абхазии и Южной Осетии при последовательной политике и терпении.

Как писал "Кавказский узел", накануне парламентских выборов в 2024 году почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что одной из важнейших национальных задач является "жить в единой Грузии". "События в нашем регионе развиваются очень быстро. На этом фоне в любой момент может созреть почва для восстановления территориальной целостности страны мирным путем…  для [использования этого шанса] нам [Грузинской мечте] необходимо иметь конституционного большинство в новом парламенте", - приводятся его слова в материале "Выборы в Грузии: как "Мечта" использует тему территориальной целостности".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реальным восстановление территориальной целостности страны. В интервью изданию "Имеди" 6 апреля он заявил, что "при последовательной политике и терпении Тбилиси способен вернуть Абхазию и Южную Осетию".

Практически цитируя слова Бидзины Иванишвили, Кобахидзе отметил, что события в стране и мире развиваются динамично и пока нет понимания, в каком направлении. По его словам, решение данного вопроса зависит от множества факторов, но при "правильной политике" все возможно.

Напомним, что Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Флаги России и Грузии, фото: mirea.ru
07:22, 30 января 2025
Политологи оценили энтузиазм Москвы по нормализации отношений с Тбилиси
Конверты для бюллетеней на избирательном участке в Грузии. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
17:51, 5 октября 2024
Избирателям из Абхазии и Южной Осетии разрешено голосовать на выборах в парламент Грузии
МИД Абхазии. Фото: https://mfaapsny.org
13:48, 17 сентября 2024
МИД Абхазии прокомментировал обещание Иванишвили извиниться за войну
Ахмеднаби Ахмеднабиев. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"
13:22, 9 августа 2024
Названы победители журналистского конкурса в память об Ахмеднабиеве
Грузинско-российская война 2008 года. Фото: сайт партии "Единая Россия" https://er.ru/activity/news/avgust-2008-goda-tri-goda-posle-toj-vojny
18:10, 8 августа 2024
Премьер-министр Грузии обвинил Саакашвили в войне 2008 года
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
19:29, 19 марта 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
бывшая пропагандистка Агалакова об "осетинцах"
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Фото
17:01, 9 марта 2025
BERG...man Tbilisi
61
"Участвовал в драках и грабежах, время было такое". Дурак, подлец или другое? 90-е и мы
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Участники ликвидации последствий разлива мазута. Анапа, 6 апреля 2025 года. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13125
06 апреля 2025, 15:30
Новые выбросы мазута произошли на пляжах Анапы

Участник голодовки шахтеров из Чиатуры. Фото Mtavari https://mtavari.tv/news/179322-mitropolit-danieltan-shekhvedris-shemdeg
06 апреля 2025, 14:35
Чиатурские шахтеры прекратили голодовку

Взрыв мины. Кадр видео https://video.azertag.az/ru/site/video/228150
06 апреля 2025, 11:59
Два человека пострадали при взрывах мин в Азербайджане

Участники акции протеста в Армении. 5 апреля 2025 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=UuXQUgWGIRk
05 апреля 2025, 11:42
Участники акции протеста перекрыли трассу в Армении

Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Показать больше