Кобахидзе назвал реальным восстановление территориальной целостности Грузии

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Премьер-министр Ираклий Кобахидзе счел реальным возвращение в состав Грузии Абхазии и Южной Осетии при последовательной политике и терпении.

Как писал "Кавказский узел", накануне парламентских выборов в 2024 году почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что одной из важнейших национальных задач является "жить в единой Грузии". "События в нашем регионе развиваются очень быстро. На этом фоне в любой момент может созреть почва для восстановления территориальной целостности страны мирным путем… для [использования этого шанса] нам [Грузинской мечте] необходимо иметь конституционного большинство в новом парламенте", - приводятся его слова в материале "Выборы в Грузии: как "Мечта" использует тему территориальной целостности".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реальным восстановление территориальной целостности страны. В интервью изданию "Имеди" 6 апреля он заявил, что "при последовательной политике и терпении Тбилиси способен вернуть Абхазию и Южную Осетию".

Практически цитируя слова Бидзины Иванишвили, Кобахидзе отметил, что события в стране и мире развиваются динамично и пока нет понимания, в каком направлении. По его словам, решение данного вопроса зависит от множества факторов, но при "правильной политике" все возможно.

Напомним, что Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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