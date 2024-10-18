Выборы в Грузии: как "Мечта" использует тему территориальной целостности

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Заявления представителей "Грузинской мечты" об Абхазии и Южной Осетии стали одним из ключевым моментом в предвыборной агитации на парламентских выборах в Грузии. Высказывания политиков о территориальной целостности спровоцировали акции протеста. Эксперты полагают, что такими заявлениями "Грузинская мечта" демонстрирует лояльность Кремлю. Журналисты JAMnews разбирались как тема Абхазии и Южной Осетии используется в политической борьбе.

Материал подготовлен на основе публикации "Как «Грузинская мечта» использует тему территориальной целостности в предвыборной кампании", размещенной сегодня на JAMnews



Как «Грузинская мечта» использует тему территориальной целостности в предвыборной кампании

В преддверии парламентских выборов, которые пройдут 26 октября в Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» заявляет, что восстановление территориальной целостности страны станет ее главным приоритетом. В политической риторике партии зазвучали обещания разрешить конфликт мирным путем и осудить партию Михаила Саакашвили за якобы спровоцированную им августовскую войну 2008 года. Это — первый случай за 12 лет у власти, когда партия ставит вопрос территориальной целостности в центр своей предвыборной кампании.

Что изменилось за эти годы? И может ли сближение с Россией действительно помочь Грузии вернуть контроль над утраченной территорией?

Предвыборные обещания «Грузинской мечты»

«Одна из наших важнейших национальных задач – жить в единой Грузии. События в нашем регионе развиваются очень быстро. На этом фоне в любой момент может созреть почва для восстановления территориальной целостности страны мирным путем… для [использования этого шанса] нам [Грузинской мечте] необходимо иметь конституционного большинство в новом парламенте», - эти слова были сказаны бывшим премьером Грузии, Бидзиной Иванишвили, самым богатым и влиятельным человеком страны, который вот уже 12 лет правит Грузией.

А в еще одном своем предвыборном выступлении Иванишвили грузинскую сторону назвал зачинщиком августовской войны и предложил извинится перед осетинским народом:

«Сразу после выборов 26 октября, когда будут судить зачинщиков войны, когда все виновные в уничтожении грузино-осетинского братства и сосуществования получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем силы в себе извиниться за то, что в соответствии с поручением предательское «Национальное движение» в 2008 году охватило пламенем наших осетинских братьев и сестер,» - заявил Бидзина Иванишвили во время встречи с избирателями в городе Гори недалеко от окупированного Цхинвали, 14 сентября.

На фоне того, что в последние годы Грузия существенно сблизилась с Россией, такие заявления многие восприняли как сигнал, что Москва готова помочь Тбилиси, наладить отношения с отколовшимися регионами и «Грузинская мечте» явно на руку такие доводы.

Справка: Парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года в Грузии состоятся выборы в парламент. Эти выборы будут определяющими для будущего политического и геополитического курса страны. Выбор предстоит сделать между пророссийской «Грузинской мечтой» и прозападной оппозицией. Согласно опросам, рейтинг правящей партии находится на исторически низком уровне — всего 32% 1 . Методом прямого исследования были опрошены 1 200 граждан Грузии старше 18 лет, имеющие избирательное право. Для того чтобы получить конституционное большинство в парламенте, «Грузинской мечте» нужно набрать более 60% голосов, что кажется маловероятным.

Эксперты отмечают, что на этих выборах решается судьба не только внутриполитической ситуации в Грузии, но и её международные отношения. Если «Грузинская мечта» останется у власти, процесс евроинтеграции страны может быть заморожен, поскольку отношения между Тбилиси и западными странами заметно охладели из-за действий грузинских властей, направленных на сближение с Москвой.

Почему тема территориальной целостности стала центральной?

Восстановление территориальной целостности всегда было важной темой для грузинского общества. Это одна из ключевых проблем, согласно социологическим опросам, проведённым в 2023 году 2 . Однако до недавнего времени эта тема не была в центре политической повестки правящей партии.

Эксперты считают, что предвыборная кампания «Грузинской мечты» активно использует тему территориальной целостности для отвлечения внимания от других острых вопросов — экономических проблем, высокого уровня безработицы и растущей бедности.

"Если мы посмотрим на политическую жизнь современной Грузии, то увидим, что каждое правительство, у которого проблемы и которое приближается к самому низкому уровню своей популярности, пытается внедрить тему территориальной целостности в предвыборную риторику. Это не новый «прием» для грузинской политики,» — говорит Вано Абрамашвили, эксперт, который много лет занимается исследованием конфликтов.

Политолог Гия Нодия тоже утверждает, что никаких реальных изменений, которые бы увеличили шансы на урегулирование конфликта, не произошло.

«Просто приближаются выборы, и эта тема снова актуализируется», — отмечает он.

Сближение с Россией и его влияние на территориальный вопрос

«Грузинскую мечту» со дня ее прихода к власти многие считали пророссийски настроенной, но боевые действия на Украине (в текст внесено изменение исходя из законодательства РФ в части описания событий, связанных с боями на территории Украины - прим. "Кавказского узла") сделала этот факт очевидным и для сомневающихся.

Грузия не присоединилась к санкциям, введённым против России после начала боевых действий в Украине. Более того, Тбилиси критиковал Киев и президента Владимира Зеленского за то, что украинская сторона якобы не смогла предотвратить конфликт. Риторика лидеров «Грузинской мечты» по отношению к западным послам и лидерам, стала неприкрыто резкой.

Пророссийский нарратив еще более углубился во время предвыборной кампании.

Члены грузинского правительства, в том числе премьер-министр Ираклий Кобахидзе и неформальный правитель Иванишвили ни разу не упомянули Россию и Путина (в текст внесено изменение согласно законодательства о дискредитации исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории России - прим. "Кавказского узла") в своих многочисленных предвыборных выступлениях.

Например, совсем недавно выступая на трибуне в ООН и говоря об оккупированных территориях, Кобахидзе также не упомянул Россию.

Внутри Грузии подобная позиция вызывает серьёзное возмущение, особенно среди тех, кто выступает за евроинтеграцию. Согласно опросам, около 80% населения страны поддерживают вступление Грузии в Европейский Союз и НАТО.

Поэтому, эксперты отмечают, что правительству приходится лавировать между прозападной риторикой и фактическими действиями, направленными на сближение с Москвой. Например, «Грузинская мечта» свои предвыборные баннеры они оформили флагами Евросоюза.

Политолог, директор Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе считает, что акцент на теме территориальной целостности — это своего рода ширма, за которой правительство пытается скрыть изменения во внешней политике страны.

Ранее сближение с Россией оправдывалось экономическими интересами, но этого уже недостаточно, считает эксперт:

«Грузинская мечта» должна продемонстрировать не только экономические, но и политические преимущества сближения с Россией. Тему территориальной целостности она пытается использовать в качестве такого аргумента».

Справка: Абхазия и Южная Осетия Абхазия и Южная Осетия — два региона Грузии, которые были оспорены (в текст внесено изменение согласно законодательства о дискредитации исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории России - прим. "Кавказского узла") Россией после конфликтов в начале 90-х годов. В результате этих конфликтов более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, многие до сих пор не могут вернуться. Оба региона провозгласили свою независимость, но она признана только Россией и еще четырмя странами OON, находящимися под её влиянием. Международное сообщество продолжает признавать эти территории частью Грузии, но фактически Тбилиси не контролирует их.

Как реагирует Москва?

Российские власти ясно дают понять, что не намерены поддерживать возвращение Абхазии и Южной Осетии под контроль Тбилиси. Константин Затулин, представитель Госдумы России, заявил, что «поезд давно ушёл», намекая на то, что вопрос восстановления территориальной целостности Грузии больше неактуален.

Такие же акценты были и в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Лавров дал понять с трибуны ООН, что любые переговоры между Грузией и Абхазией и Южной Осетией должны вестись только с их согласия, и что Россия не будет оказывать давление на это республики.

«Нынешнее руководство Грузии просто справедливо оценивает прошлое. Они сказали, что «мы хотим примирения, исторического». В какой форме может произойти это примирение, зависит от самих этих стран: Абхазии и Южной Осетии. Они соседи Грузии, определенные контакты между ними неизбежны... Если стороны будут заинтересованы, мы будем готовы помочь", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 сентября в ООН, отвечая на вопросы журналистов.

Реакция в Абхазии и Южной Осетии

Публичные отклики из Абхазии и Южной Осетии больше сфокусированы на инициативу Иванишвили извинится перед осетинским народом.

Представители властей Цхинвали и Сухуми отметили, что любые шаги к примирению возможны только при условии признания Грузией их независимости. Однако они подчеркнули, что политический статус этих республик не подлежит обсуждению.

Представитель «Администрации президента» Цхинвальского региона Юрий Вазагов заявил, что от грузин они ожидают «не только устных извинений, но и практических шагов, в том числе в рамках женевских дискуссий, где главным вопросом остаётся достижение юридического соглашения, обязывающее соглашение о гарантиях безопасности».

«Несмотря на то, что это заявление непосредственно не касается Республики Абхазия, хотим отметить, что подобное заявление, если оно подкреплено реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого и извинениями перед народами Южной Осетии и Абхазии, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора, может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям", - говорится в заявлении МИД Абхазии 16 сентября.

Бывший министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба заявил, что «если Грузия извинится за содеянное, то Абхазия будет приветствовать первый шаг к примирению», и тут же подчеркнул, что «политический статус республики не подлежит никакому обсуждению».

Реакция беженцев

Многие беженцы, покинувшие Абхазию и Южную Осетию, разочарованы действиями грузинского правительства. Дали Микия, беженка из Абхазии, считает, что государство за все 30 лет мало что сделало для возвращения утраченных домов и помощи пострадавшим от войны. Но особенно мало в этом направлении сделала «Грузинская мечта»:

«У них было больше возможностей что-то сделать, потому что они получили более или менее нормальную страну. Но 30 тысяч человек до сих пор не имеют квартиры. Им придется ждать еще 30 лет, многие и не доживут. Пожилые беженцы так и ушли из жизни, не дождавшись собственного дома».

Дали Микия занимается проблемами беженцев и хорошо знает их настроения.

«Правительство должно извиниться не перед абхазами и осетинами, а перед нами, за то, что мы 30 лет жили в аду, потеряв собственные дома».

Вано Абрамашвили говорит, что из грузинской политической повестки давно исчезли беженцы – не слышен их голос и никто не говорит об их нуждах. Политический класс их не видит:

«Они превратились в людей типа экомигрантов, которые просто ждут жилья, компенсации, и когда они ее получат, они перестанут быть беженцами. В каких условиях они живут, кто и как пытается контролировать их голоса и манипулировать ими, этого никто не обсуждает,» - говорит Вано Абрамашвили.

Дискредитация оппозиции

Одной из целей использования темы территориальной целостности, по мнению экспертов, является дискредитация главного оппонента — партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Иванишвили неоднократно заявлял, что именно Саакашвили несёт ответственность за начало августовской войны 2008 года. Этот нарратив помогает «Грузинской мечте» создать образ врага, на котором она строила свою политическую стратегию все последние годы.

Политолог Паате Закареишвили напоминает о схожей кампании 2020 года, когда «Грузинская мечта» обвинила «Национальное движение» в сдаче нескольких гектаров грузинской территории Азербайджану (в районе Давида Гареджи, где находится древний грузинский монастырский комплекс). В 2020 году, за месяц до парламентских выборов были арестованы два невиновных человека - картографы, члены Государственной комиссии по определению границы с Азербайджаном. На пропагандистских каналах развернулась масштабная кампания, которая должна была сыграть на патриотических эмоциях людей. Придумали лозунг «Давид Гареджи - это Грузия», который постоянно светился на экранах правительственных каналов. Тогда эта кампания вызвала волну патриотических настроений. Пользователи соцсетей, которые повелись на эту «приманку», стали даже ставить себе специальные рамки на фото профиля фейсбука с такой надписью.

Закареишвили считает, что подобную стратегию – игру на патриотических настроениях, Грузинская мечта решила использовать и на этот раз.

"Сейчас они делают тоже самое, - говорит Паата Закареишвили, - им нужна тема, которая отвлечет внимание от бедности, безработицы, войны в Украине и многих других острых вопросов. Это должна быть такая тема, которая касается значительной части общества. Вот и все. При этом они знают, что конституционного большинства они не получат, да оно им и не нужно. Им важно привести на выборы как можно больше своих избирателей".

Будущее территориальной целостности Грузии

Обещание, восстановить территориальную целостность, было сделано еще летом, но ни Иванишвили, ни какой-либо другой лидер партии до сих пор не уточнили, как они намерены решить этот вопрос.

Говоря о урегулирование конфликтов, Грузинская мечта апеллирует на то, что для этого ей необходимо получить конституционное большинство на предстоящих парламентских выборах.

Разговоры о необходимости конституционных изменений породили спекуляции по поводу предлагаемой конфедерации Абхазии и Южной Осетии.

«В Конституции Грузии записано, что ее территория неделима. Статус Автономной Республики Абхазия прописан, Южная Осетия вообще не упоминается. Власти должны сказать, что они собираются делать. Единственное, там, где написано, что территория неделима, вместо точки поставить запятую и написать, что есть исключительные случаи, например, принцип устройства конфедерации", - говорит Паата Закареишвили.

По мнению экспертов, если «Грузинская мечта» и правда рассматривает возможность конфедерации, это означает, что она должна признать независимость Абхазии и Южной Осетии, что ей будет сделать очень сложно.

Конфедерация — это союз двух и более государств, при котором государства сохраняют свой суверенитет и остаются субъектами международного права.

"Ни избиратели "Грузинской мечты", ни сама эта партия не готовы говорить об этом, идти на такой компромисс [признавать независимость Абхазии и ЮО]", - говорит Тамта Микеладзе.

Из-за возмущения общества, «Грузинской мечте» и вправду пришлось разъяснять, что никакой идеи конфедерации не существует:

«Никакое признание и тому подобные антинациональные вопросы не обсуждаются! Среди них невозможно согласиться на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий!" - заявил 6 октября один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Конституционная поддержка – это самый последний этап разрешения конфликта, говорит Вано Абрамашвили.

Это необходимо только после того, как уже есть договоренность с абхазами и осетинами о том, какое государственное устройство мы хотим; после того, как российские воинские части покинут эти территории:

«Но в этом направлении никакого прогресса не достигнуто за эти 12 лет. Напротив, у нас есть абсолютно противоположная ситуация - агрессивные действия и давление России на де-факто власти Абхазии и Цхинвальского региона еще больше усиливаются. Россия пытается углубить свое присутствие в этих местах. Поэтому все разговоры “Грузинский мечты” про возвращение территорий и про необходимость изменения конституции, это просто большая политическая, предвыборная ложь».

Эксперты уверены, что за этим обещанием нет ничего, ни плана, ни переговоров.

По мнению экспертов, обещание восстановить территориальную целостность страны, не принесет «Грузинской мечта» и внутриполитических дивидендов:

«Этот разговор настолько безоснователен, что я очень сомневаюсь, что он окажет на кого-либо большое влияние. Возможно, найдутся какие-то наивные люди, которые в это поверят, но их будет немного», - говорит Гия Нодия.

«Через несколько недель сама «Грузинская мечта» забудет о том, что обещала», - уверен Вано Абрамашвили.

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