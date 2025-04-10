Азербайджанский активист Оруджев оставлен под арестом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку оставил под стражей активиста Мохйаддина Оруджева, несмотря на ухудшение его состояния здоровья.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля суд в Баку приговорил активиста Мохйаддина Оруджева к трем годам лишения свободы, признав виновным в незаконном обороте наркотиков. Оруджев назвал дело сфабрикованным и пояснил, что подвергся преследованию после того, как на заводе компании ATEF выступал в защиту своих трудовых прав и прав других работников. Состояние активиста в СИЗО резко ухудшилось, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" мать арестованного.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного. 15 декабря 2023 года Оруджев, обвинивший полицейских в насилии после административного ареста, был арестован по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Мать Оруджева сообщила, что состояние его здоровья в СИЗО ухудшилось, но ему отказывают в медпомощи.

Сегодня в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Хабиля Мамедова состоялось предварительное заседание по жалобе на приговор Оруджеву, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Назим Мусаев. По его словам, защита ходатайствовала о повторном судебном следствии.

«Суд первой инстанции не провёл всестороннего и объективного следствия, практически все ходатайства защиты были оставлены без удовлетворения, не все свидетели были допрошены. Поэтому мы ходатайствовали о проведении повторного судебного следствия. Однако суд оставил ходатайство на этом этапе без рассмотрения. Было заявлено, что ходатайство будет рассмотрено на этапе рассмотрения жалобы по существу», — пояснил Мусаев.

Защита также обратила внимание суда на ухудшение состояния здоровья Оруджева, включая обострение почечной болезни, и просила изменить меру пресечения на домашний арест. Однако и это ходатайство было отклонено. Слушания по существу назначены на 1 мая.

«Мы будем добиваться отмены приговора по оправдательным основаниям или хотя бы смягчения наказания и замены реального срока на условный с учётом гуманитарных обстоятельств», — отметил адвокат.

Он подчеркнул отсутствие должной медицинской помощи активисту. «Его осматривают на месте, но лечения нет, ибо назначаемые лекарства являются обезболивающими. Для лечения Оруджева нужно перевести в стационарное учреждение, а ему в этом отказывают», — резюмировал защитник.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил проведение заседания по делу. Представители стороны обвинения были недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.