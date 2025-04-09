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12:09, 9 апреля 2025

Осужденный активист Оруджев пожаловался на нехватку медпомощи

Мохйаддин Оруджев. Фото: https://abzas.org/2023/10/ictimai-faln-prezidenti-tnq183ebcd2-c/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние осужденного в Азербайджане активиста Мохйаддина Оруджева значительно ухудшилось в СИЗО, но лечение его заболеваний сведено к приему обезболивающих препаратов.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля суд в Баку приговорил активиста Мохйаддина Оруджева к трем годам лишения свободы, признав виновным в незаконном обороте наркотиков. Оруджев назвал дело сфабрикованным и пояснил, что подвергся преследованию после того, как на заводе компании ATEF выступал в защиту своих трудовых прав и прав других работников.

В октябре 2023 года Мохйаддин Оруджев был арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. В полиции интерес к активисту объяснили его комментарием в соцсети с критикой в адрес властей, рассказал брат арестованного. 15 декабря 2023 года Оруджев, обвинивший полицейских в насилии после административного ареста, был арестован по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Мать Оруджева сообщила, что состояние его здоровья в СИЗО ухудшилось, но ему отказывают в медпомощи.

Состояние Мохйаддина Оруджева в СИЗО резко ухудшилось, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» мать активиста Тарана Оруджева.

«Еще во время первого, административного ареста Мохйаддина из-за физического давления в полиции, у моего сына возникли серьезные проблемы с почками. Одна его почка значительно расширилась, в другой образовались камни. После освобождения он начал лечиться, но его вновь арестовали, и лечение было прервано. Все это время, пока Мохйаддин находится в СИЗО, он только принимал обезболивающие лекарства. Однако, видимо, организм уже привык к ним, и лекарства уже не помогают. В последние дни боли сильно обострились и стали нестерпимыми», - рассказала она.

Его состояние усугубляется плохими условиями содержания

По словам женщины, несмотря на многократные обращения, активиста не переводят в лечебное учреждение пенитенциарной службы. «У Мохйаддина начались проблемы и в желудке. Его состояние усугубляется плохими условиями содержания. В камере, рассчитанной на четырех человек, содержат в три раза больше заключенных... Естественно, уплотненные условия содержания вызывают антисанитарию в камере, нервозность у заключенных», - сказала Тарана Оруджева.

Адвокат Назим Мусаев также обратил внимание на проблемы со здоровьем у Оруджева и отсутствие медпомощи ему. Он отметил, что жалоба на приговор находится на рассмотрении Бакинского апелляционного суда.

«Мы будем настаивать на отмене приговора по оправдательным основаниям или хотя бы смягчении наказания и замене реального срока на условный, с учетом гуманитарных обстоятельств», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Представитель главного медуправления Минюста, ответственного за лечение заключенных, отказался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что информация о состоянии здоровья арестованных и осужденных предоставляется только членам их семей.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

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