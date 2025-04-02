Зону возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске удалось сократить

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Площадь пожара, продолжающегося 20-е сутки на мусорном полигоне на горе Щелба, уменьшена до 500 квадратных метров.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта вновь произошло возгорание на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске. По данным на вечер 16 марта, площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров. Жители Новороссийска и поселка Борисовка пожаловались на сильный запах гари и невозможность проветривать жилье. К утру 30 марта пожарным удалось уменьшить площадь пожара до 700 квадратных метров.

"Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 500 квадратных метров", - отчитался сегодня в 10.15 мск в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Как отмечают в оперштабе, по состоянию на 08.00 2 апреля, "на оставшейся территории продолжается подслойное тление".

"В ликвидации задействовано 42 человека и 30 единиц техники. Отсыпано уже 66,4 тысячи кубометров грунта, самосвалы совершили 4890 рейсов", - говорится в сообщении.

Напомним, жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон в поселке Борисовка около горы Щелба. В июне 2024 года свалка горела несколько суток, в августе жители вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на полигоне. 6 сентября свалка, потушенная в конце августа, загорелась в третий раз. В ноябре 2024 года стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован в 2025 году, хотя его нужно рекультивировать.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко.

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