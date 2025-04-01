Снизилось число поступающих в волонтерские центры Анапы птиц

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Одна испачканная в мазуте птица поступила сегодня в волонтерские центры Анапы. Всего с начала разлива мазута волонтерами были подобраны более 8,4 тысячи птиц.

Как писал "Кавказский узел", с конца февраля волонтеры сообщали о росте числа птиц, испачканных в мазуте. Они просили помочь в спасении птиц всех, у кого есть такая возможность, указав, что не хватает добровольцев для помощи птицам. Всего с начала разлива мазута по данным на 27 февраля штабы приняли более восьми тысяч птиц.

За 1 апреля в центры по спасению птиц поступила лишь одна птица, сообщил эколог Евгений Витишко, опубликовав статистику по работе центров на улице Жемчужная, 9 и на Пионерском проспекте, 68.

Всего в этих центрах суммарно содержится 85 птиц. С начала разлива нефти в эти центры поступили 8418 птиц, погибли, а также принесены уже мертвыми 7771 птица, следует из сводной таблицы, опубликованной в telegram-канале Витишко.

Представитель реабилитационного центра птиц на улице Жемчужной в селе Витязево Анастасия Ткачева рассказала о том, как проходит реабилитация пернатых.

Вначале птиц, которые отмыты от мазута, выпускают в небольшие тестовые бассейны, чтобы понять, "насколько хорошо птица держится на воде, намокает ее перо или нет, насколько птица вообще проявляет интерес к воде. "Когда мы понимаем, что птица интересуется водой, начинаем выпускать в большие бассейны", - сообщила она на видео, которое опубликовал сегодня оперштаб Краснодарского края.

По ее словам, каждый день волонтеры в центре взвешивают птиц. "Это нужно, чтобы понимать, насколько хорошо птица питается, как прибавляет в весе, нет ли потери. Также мы каждый раз берем у птиц анализы, чтобы оценить состояние их крови", - сообщила Анастасия.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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