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19:54, 1 апреля 2025

Приговор за комментарий об Ахмате Кадырове вписался в расширительное применение антитеррористических законов

Ахмат Кадыров. Фото: chechnya.gov.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Высказывание Олега Тырышкина, приговоренного к реальному сроку за комментарий о теракте против Ахмата Кадырова, тянет на оправдание терроризма, однако его следует рассматривать в контексте прежней оппозиционной деятельности кемеровского пенсионера и правоприменительную практику антитеррористического законодательства, указали предположили правозащитники и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта апелляционный суд признал оправданием терроризма комментарий о гибели Ахмата Кадырова в 2004 году в результате взрыва на стадионе в Грозном и утвердил двухлетний срок пенсионеру из Кемеровской области Олегу Тырышкину. Поводом стал комментарий в соцсетях. Тырышкин был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

О своем преследовании Тырышкин рассказывал ранее в интервью ютуб-каналу "Искра", отметив, что положительно прокомментировал гибель первого президента Чечни, сославшись на его участие в первой чеченкой кампании на стороне противников федеральных войск. Отметив, что число подписчиков "Исеры" на 1 апреля составило 3,75 тысяч.

Приговор по части 2 статьи 205.2 УК прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" директор информационно-аналитического центра "Сова"* Александр Верховский, эксперт этого же центра Наталья Юдина, а также адвокат Тимофей Широков.

Комментарий Олега Тырышкина о гибели Ахмата Кадырова можно считать "типичным оправданием терроризма", считает Александр Верховский.

"Однако надо ли за это привлекать именно к уголовной ответственности, и если да, то какое выбрать наказание, зависит от многих факторов: насколько высказывание такого рода изолированное или часть систематического, насколько автор влиятелен, какова его аудитория, каков контекст высказываний", - подчеркнул он.

Наталья Юдина связала приговор Тырышкину "с его активностью и заметностью". "В конце 1990-х годов он участвовал в перекрытии Транссибирской железнодорожной магистрали совместно с шахтерами Анжеро-Судженска. В начале 2000-х годов возглавил местное отделение партии ЛДПР. Являлся председателем профсоюзного органа городской федерации труда межрегионального объединения рабочих союзов «Защита Труда», проводил выступления с критикой деятельности Губернатора Кузбасса Тулеева. В 2005 году создал местное отделение Объединённого гражданского фронта. В 2009 году Тырышкин возглавил независимый профсоюз горняков в Анжеро-Судженске. В 2019 году возглавил протест медицинских работников", - рассказала она.

В 2023 году Анжеро-Судженский городской суд трижды штрафовал Олега Тырышкина по статье о возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП). Один из протоколов составили из-за комментариев, которые, по мнению силовиков, возбуждали ненависть к сотрудникам ФСБ. В том же году тот же суд оштрафовал его из-за материалов в интернете, в которых негативно оценивается президент России. Тогда мужчине вменили статью о распространении материалов, выражающих неуважение к обществу (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Кроме этого, в том же году на Тырышкина составили протокол о демонстрировании запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По словам Юдиной, случай Тырышкина можно назвать типичным, потому что большинство таких уголовных дел возбуждаются за высказывания в социальных сетях.

"Статья УК 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") сама по себе достаточно тяжелая и находится в ведении ФСБ, а также предусматривает приговоры к лишению свободы. По нашим наблюдениям эта статья сейчас чаще всего используется при преследовании за высказывания. Если еще восемь лет назад она применялась к радикальным сторонникам ислама, то последние три года ее применяют практически ко всем типам политических групп: радикальным ультраправым, представителям левых организаций, либерально-демократическим противникам власти, противникам военных действий и даже к людям, чьи политические взгляды нам неизвестны", - пояснила Юдина.

Защита настаивала, что у Тырышкина не было умысла на оправдание идеологий экстремизма и терроризма, а показания свидетелей являются недопустимым доказательством, так как они сделали вывод о виновности подсудимого. Также по мнению адвоката, суд первой инстанции не учел наличие у Тырышкина серьезных заболеваний: кисты головного мозга, органического расстройства личности и панических атак.

Юдина указала, что в вопросы снисхождения ввиду болезней решает медицинская комиссия. "Согласно постановлению правительства РФ от 19 мая 2017 года объемные образования в головном мозгу есть в перечне заболеваний, препятствующих отбыванию наказаний. Но насколько у Тырышкина объемное образование должны решать врачи", - отметила Юдина.

Адвокат Тимофей Широков считает, что особенностью приговора Олегу Тырышкину является то, что тот негативно высказался о деятельности Ахмата Кадырова. "Раз высказываешься против того, кто боролся против террористов, значит сам оправдываешь терроризм", - отметил адвокат, не исключив, что пенсионера могли привлечь к ответственности за клевету или оскорбления. "Это, конечно, была бы более лёгкая статья, наказание не связано с лишением свободы", - сказал Широков.

По его словам, расширительное применение антитеррористического законодательства стало уже привычной практикой. "Например, так был осуждён имам Махмуд Велитов, который совершил молитву за убитого человека, которого лишь подозревали в терроризме", - отметил Широков.

Напомним, что в апреле 2017 года имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов был осужден по части 1 статьи 205.2 УК на три года лишения свободы за проповедь об убитом дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, которого правоохранительные органы считают членом террористической организации.

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* организация включена в реестр иностранных агентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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