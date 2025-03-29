Сторонники евроинтеграции начали шествие из Дманиси в Тбилиси

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Активисты, требующие провести новые парламентские выборы и освободить политзаключенных, начали 100-километровое шествие из Дманиси в столицу Грузии.

Как писал "Кавказский узел", участники проевропейских протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглись 1084 человека.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются уже более четырех месяцев.

Активисты из Дманиси сегодня начали шествие в Тбилиси, чтобы 31 марта присоединиться к акции протеста на проспекте Руставели, сообщает "Грузия 24".

Согласно плану организаторов, активисты намерены сегодня дойти из Дманиси до Болниси, 30 марта до Марнеули, а 31 марта прибыть в столицу, говорится в публикации.

Акция позиционируется как "100-километровый марш за независимость Грузии". "Даже на 122-й день протеста мы готовы пройти 100 километров пешком ради свободы и справедливости", - приводится в публикации цитата из заявления организаторов.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", расстояние по автодорогам от Дманиси до проспекта Руставели в Тбилиси составляет ровно 100 километров.

Активисты призвали жителей Грузии присоединиться к шествию. "Марш пройдет через четыре города и до 20 сел на расстоянии 100 километров, и возле каждого дома и ворот мы скажем: "Грузия, встань! Восстаньте против несправедливости!". Присоединяйтесь к нашему маршу в Болниси, Марнеули, Тетрицкаро, Цалке, Гардабани, Рустави! Давайте ещё раз покажем силу нашего союза! Давайте вместе потребуем освобождения узников совести, новых честных выборов, нового гуманистического и демократического государства!" – говорится в публикации на странице Meeting place в Facebook*.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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