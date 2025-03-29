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08:05, 29 марта 2025

Боец из Северной Осетии убит в военной операции

Марат Тибилов. Скриншот фото из Telegram-канала Сергея Меняйло от 28.03.25, https://t.me/sergeimeniaylo/5316

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Марат Тибилов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 369 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 28 марта власти официально признаны убитыми на Украине не менее 368 военных из Северной Осетии.

О смерти Тибилова в своем телеграм-канале 28 марта сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Тибилов находился в зоне специальной операции с ее начала, возглавлял группу спецподразделения Росгвардии, в феврале Владимир Путин вручил Марату Тибилову звезду Героя России. В марте боец находился в отпуске в Осетии, после чего вернулся на службу. Тибилов был убит в Курской области, со ссылкой на Росгвардию сообщает телеграм-канал Ossetia News.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 369 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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