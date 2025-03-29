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00:02, 29 марта 2025

Саралиев отчитался об обмене убитыми с Украиной

Обмен телами убитых бойцов. Стоп-кадр видео из Telegram-канала проекта "Хочу найти" от 28.03.25, https://t.me/hochunaiti_com/1409.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россия получила тела 43 военных, убитых в военной операции на Украине, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Украинской стороне переданы тела 909 военнослужащих.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта обмен пленными между Россией и Украиной состоялся по формуле 175 на 175, также Украине переданы 22 тяжелораненых военнопленных. В ходе предыдущего обмена 5 февраля возвращены 150 военнослужащих, в том числе бойцы из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Адыгеи, Ставропольского края, Кубани, Ростовской и Волгоградской областей. 15 января Украина и Россия обменялись тяжелоранеными военнопленными по формуле 25 на 25 при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе предыдущего обмена 30 декабря 2024 года 150 военнопленных вернулись в Россию.

Россия и Украина обменялись телами погибших, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Россия вернула тела 43 погибших, Украине - 909 тел, проинформировало сегодня РБК.

Тела и останки были собраны украинскими поисковыми группами в Курской и Харьковской областях, а также в районах населенных пунктов Работино и Новодарьевка Запорожской области. Трое погибших были солдатами срочной службы, сообщил 28 марта проект "Хочу найти".

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Автор: "Кавказский узел"

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