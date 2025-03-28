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13:04, 28 марта 2025

Юристы прокомментировали дело Ваняна

Владимир Ванян. Скриншот видео https://www.gazeta.ru/social/news/2025/03/27/25413350.shtml

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спортсмен из Краснодара Владимир Ванян необоснованно был обвинен в дискредитации армии, его действия следовало трактовать лишь как мелкое хулиганство.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта Прикубанский райсуд Краснодара признал Владимира Ваняна виновным по административным статьям о мелком хулиганстве и дискредитации военных и назначил ему штрафы соответственно в 50 тысяч и 100 тысяч рублей. Блогер, во время прямого эфира допустивший нецензурные высказывания в адрес участников СВО и сотрудников ФСБ, в суде признал вину и извинился.

25 марта полиция Краснодара сообщила о проверке "по факту оскорбления человеческого достоинства и дискредитации ВС РФ”, допущенных, по версии ведомства, 35-летним местным жителем. Ему грозит административное наказание. Пауэрлифтер Владимир Ванян, задержанный после нецензурного высказывания в стриме о сотрудниках ФСБ, принес силовикам извинения и заявил, что "будет служить с оружием в руках на СВО".

Приговор Ваняну прокомментировали "Кавказскому узлу" адвокаты Абусупьян Гайтаев и Тимофей Широков.

Абусупьян Гайтаев счел абсурдным обвинение Ваняну в дискредитации вооруженных сил. "В целом это просто пьяная выходка, мелкое хулиганство административное", - сказал он.

По его мнению, задержание Ваняна происходило излишне жёстко. "Но то, что он нецензурно выражается в общественном месте, конечно, является нарушением", - отметил Гайтаев.

Тимофей Широков указал, что действующие законы дают возможность вольного толкования. "Принятые новые законы о дискредитации, создающие [такие] ограничения, что деваться некуда. Ситуация формально законная, ФСБ подпадает под действие этих критериев в новых законодательных нормах", - сказал он.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Напомним, 26 марта Ленинский райсуд Краснодара приговорил Владимира Ваняна к 13 суткам административного ареста, признав виновным в неповиновении полицейским. По данным суда, когда к Ваняну пришли сотрудники полиции, он отказался предъявлять документ, удостоверяющий личность, "начал кричать и попытался скрыться, игнорируя требования полицейских".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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