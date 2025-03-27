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16:42, 27 марта 2025

Боец со Ставрополья убит в военной операции

Портрет Михаила Бабака. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Нефтекумского округа от 25.03.25, https://t.me/ango_sk_22/8517.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Бабак из Нефтекумского округа убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 655 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 24 марта официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 654 бойцов со Ставрополья.

Михаил Бабак убит в военной операции на Украине 26 августа 2024 года, сообщила 25 марта в своем Telegram-канале администрация из Нефтекумского муниципального округа, отчитываясь об открытии именной парты в школе, где он учился.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 655 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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