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21:28, 18 марта 2025

Боец со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Коврыгин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 654 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 17 марта власти признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 653 бойцов из Ставропольского края.

Житель села Дивного Денис Коврыгин убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Апанасенковского муниципального района Денис Климов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 654 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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