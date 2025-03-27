Кадыров похвалился числом силовиков

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В силовых структурах Чечни служат и работают более 36 тысяч человек, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте Рамзан Кадыров сообщил о создании 270-го мотострелкового полка "Ахмат-Кавказ". Новая часть создана в Минобороны РФ.

В июне 2023 года Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что в зоне СВО на Запорожском направлении находится 42-я дивизия из Чечни. В нее входят 6 тысяч чеченских военных из полков "Ахмат-Россия", "Ахмат-Чечня", "Север-Ахмат", батальоны "Запад-Ахмат", "Восток-Ахмат" и "Юг-Ахмат". В марте 2024 года стало известно, что подразделения "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня» находятся в Брянской и Курской области на Сумском и Черниговском направлениях. В зоне специальной военной операции, по словам главы республики, находились бойцы Управления Росгвардии по Чеченской Республике из 94-го и 96-го полков, и ОМОНа "Ахмат-1". Также боевые задачи на Украине выполняет спецназ "Ахмат".

В силовых структурах Чечни по данным на 1 февраля этого года работают 36 243 человека, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

"Благодаря принципиальной позиции ... Ахмата-Хаджи Кадырова к 2003 году в наших силовых структурах служило 4800 сотрудников из ЧР. Он с самого начала настаивал на том, что борьбой с терроризмом должны заниматься жители региона. В результате численность правоохранительных органов неуклонно росла, и по состоянию на 1 февраля 2025 года штатная численность сотрудников составляет уже 36243 человека",- рассказал Рамзан Кадыров, чьи слова приводит ИА "Чечня Сегодня".

"А численность населения Чечни, если верить данным властей, составлять чуть больше 1 550 тысяч человек. Многовато что-то силовиков на такое количество населения, если подумать", - прокомментировал информацию о росте числа силовиков в республике комментатор "Кавказского узла" doyle.vonrueden

Численность населения республики по данным Росстата составляет 1 552 866 человек. Таким образом, в республике на 43 местных жителя приходился один силовик.

Напомним, в ноябре 2023 года Кадыров заявил, что в Чечне завершено формирование трех подразделений Минобороны – полков "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня" и батальона имени Шейха Мансура. Также в Чечне создан батальон Росгвардии имени Байсангура Беноевского. 31 декабря 2023 года Кадыров сообщил, что группа бойцов батальонов Байсангура Беноевского и Шейха Мансура завершила обучение в Российском университете спецназа.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функций боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

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