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18:05, 26 марта 2025

Шахтеры из Чиатуры обвинили профсоюзы в бездействии

Акция протеста в Чиатуре, 15 марта 2025 года. Фото: Мтис Амбеби/Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Объединенные профсоюзы не предпринимают усилия для отстаивания прав шахтеров, заявили участники акции протеста в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта сотрудники грузинской компании Chiatura Management Company провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. Компания пытается начать процедуру банкротства, однако против выступают профсоюзы. Работники шахт в Чиатуре провели шествие в Тбилиси и потребовали от правительства Грузии не допустить нарушения их прав.

8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив его тяжелым финансовым положением.

Участники акции заявили, что профсоюзы также являются участниками преступления, которое происходит в Чиатуре на протяжении многих лет - объединение профсоюзов не может должным образом помочь рабочим в защите их прав, хотя и участвует в трехсторонних встречах с правительством и Georgian Manganese как защитник прав шахтеров, говорится в публикации.

К шахтерам вышел председатель объединения профсоюзов Ираклий Петриашвили вместе с членами профсоюза и вступил в перепалку с участниками акции протеста.

Представители профсоюза позднее заявили, что  представители инициативной группы шахтеров проводят клеветническую кампанию против профсоюзов, сообщила Publika.

Напомним, в июне 2024 года рабочие шахт в Чиатуре объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

В ноябре 2024 года рабочие шахт вновь провели акции протеста. Они заявили, что те 60% от заработной платы, которые им предложило руководство на время простоя, недостаточны для нормального существования.

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Автор: "Кавказский узел"

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