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11:16, 26 марта 2025

Депутаты одобрили законопроект о членстве Армении в Евросоюзе

Флаги ЕС и Армении. Фото: https://armeniatoday.am/world-ru/727805/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламент Армении одобрил в окончательном чтении проект закона о начале вступления страны в Евросоюз.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта парламентская комиссия по евроинтеграции из-за "технических моментов" отложила обсуждение второго чтения законопроекта о начале интеграции Армении в ЕС, а 24 марта одобрила законопроект. Проект, в котором термин "интеграция [в ЕС]" заменен на "старт процесса членства в ЕС", был направлен в Национальное собрание.

11 февраля в парламенте Армении началось обсуждение законопроекта о начале вступления Армении в ЕС в рамках инициативы, набравшей более 60 тысяч подписей. Оппозиционная фракция "Честь имею" выступила против законопроекта, тем не менее он был одобрен в первом чтении. 

Сегодня Национальное собрание одобрило во втором чтении законопроект "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз". Оппозиция не приняла участие в голосовании и назвала законопроект «насмешкой», сообщает "Новости-Армения".

Глава комиссии по евроинтеграции Арман Егоян подчеркнул, что "на данный момент не предусматривается подача заявки на членство в ЕС, этот законопроект просто выражает волю армянского народа".

По словам замглавы МИД Паруйра Ованнисяна, в ближайшие месяцы планируется утвердить новую повестку партнерства, которая "включает в себя краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные действия, которая направлены на еще большее сближение с Евросоюзом", пишет издание.

Проект закона принят во втором, окончательном чтении. За него проголосовали 64 депутата, семь выступили против, сообщает News.am.

Напомним, в сентябре 2024 года ЦИК Армении зарегистрировал гражданскую инициативу по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении страны в Евросоюз. Активисты набрали 60 тысяч подписей. Инициативу одобрило правительство Армении, после чего она была передана на рассмотрение в парламент.

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Автор: "Кавказский узел"

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