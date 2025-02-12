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12:47, 12 февраля 2025

Парламент принял законопроект о евроинтеграции Армении

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Депутаты Нацсобрания Армении приняли законопроект о начале вступления страны в Евросоюз.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля в парламенте Армении началось обсуждение законопроекта о начале вступления Армении в ЕС в рамках инициативы, набравшей более 60 тысяч голосов. Оппозиционная фракция "Честь имею" выступила против законопроекта.

В сентябре 2024 года ЦИК Армении зарегистрировал гражданскую инициативу по сбору подписей в поддержку проекта референдума о вступлении страны в Евросоюз. Активисты набрали 60 тысяч подписей. Инициативу одобрило правительство Армении, после чего она была передана на рассмотрение в парламент.

Сегодня парламент Армении одобрил законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз». Проект поддержали 63 депутата, против проголосовали семеро, сообщает News.am.

Законопроект принят благодаря голосам правящей фракции "Гражданский договор", поскольку оппозиционная фракции "Армения" не приняла участие в голосовании, а фракция "Честь имею" проголосовала против, пишет "Новости-Армения".

Напомним, в марте 2024 года депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Евросоюза. Они указали, что Армения пытается уменьшить свою зависимость от России.

Резолюция Европарламента открывает для Армении возможности борьбы в силу соперничества Запада с Россией за контроль над Южным Кавказом, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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