RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:06, 26 марта 2025

Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расул Тулегенов из Володарского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 462 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 461 бойца из Астраханской области.

24 марта прошло прощание с Расулом Тулегеновым, убитым в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

"Расул подписал контракт на военную службу в зоне специальной военной операции 3 августа 2022 года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 462 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:59, 26 марта 2025
Боец из Северной Осетии убит на Украине
00:26, 26 марта 2025
Кондратьев отчитался о ликвидации пожара на нефтебазе
15:06, 25 марта 2025
3
 Следствие усомнилось в обоснованности награды ингушскому застройщику
13:57, 25 марта 2025
4
 Минэнерго назвал утечку газа причиной второго взрыва в Махачкале
13:48, 25 марта 2025
Жители Ингушетии заподозрены в недоносительстве на террористов
12:55, 25 марта 2025
Военно-грузинская дорога открыта без ограничений
Все события дня
Новости
Тела собак. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
07:17, 25 марта 2025
Вынесены приговоры руководителям астраханского "Экоприюта"
Военная операция на Украине. Фото Минобороны России https://function.mil.ru
18:36, 23 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине 6150 бойцов с юга России
12:56, 23 марта 2025
Около 40 жителей Ахтубинска эвакуированы из-за найденного снаряда
Беспилотник. Фото: kuban24.tv https://kuban24.tv/item/tag/bespilotniki
11:45, 23 марта 2025
Минобороны отчиталось о 52 сбитых в регионах ЮФО беспилотниках
Остатки беспилотника. Фото: https://astrakhan.su/news/accidents/moshennichestvo-24-mln/
08:13, 23 марта 2025
Эвакуация жителей потребовалась из-за неразорвавшегося снаряда в Ахтубинске
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
18:19, 5 сентября 2022
Чечня инсайд
41
Российская исламофобия на Кавказе. В Астраханском медуниверситете официально дискриминируют мусульманок
Все блоги
Справочник
Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Поиски Анны Цомартовой длятся более 10 месяцев. Коллаж "кавказского узла". Фото ANNATSOMARTOVA22 / T.me Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
09:24, 26 ноября 2021
BERG...man Tbilisi
63
"Свирепые горцы" из Дагестана жестоко избили женщин в кафе. "Сытая свинья" и сюсюканье!
Фото
08:24, 22 августа 2020
BERG...man Tbilisi
48
Лукашенка, Навальный, "гражданин поэт", НЛО Пашаев и Добровинский из фильма "Воры в законе"?
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Обстановка на месте взрыва. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Махачкалы от 25.03.25, https://t.me/mkala_news/38763.
25 марта 2025, 20:20
Взрыв в многоэтажке Махачкалы напомнил о проблеме самостроев

Григорий Мельконьянц в зале суда. Фото корреспондента "Кавказского узла"
25 марта 2025, 16:52
Свидетели защиты подчеркнули несправедливость преследования Мельконьянца

СКФУ. Фото: https://svtv.org/news/2025-03-23/protiestovavshikh-v-stavropolie-turkmienskikh-studientov-skfu/
25 марта 2025, 14:12
Жалобы туркменских студентов СКФУ вызвали агрессию в соцсетях

Спорный участок. Скриншот панорамы с сервиса "Яндекс.Карты", съемка 2024 года, https://yandex.ru/maps/28/makhachkala/search/проспект%20акушинского/?l=stv%2Csta&ll=47.446419%2C42.977571&panorama%5Bdirection%5D=144.660576%2C5.928144&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=47.445553%2C42.977883&panorama%5Bspan%5D=119.501063%2C60.000000&sctx=ZAAAAAgAEAAaKAoSCYYBS65ip0NAERGnk2x1SUhAEhIJEvjDz38P1j8R7Ggc6ndhwT8iBgABAgMEBSgKOABA3gFIAWoCcnWdAc3MzD2gAQCoAQC9AXW208PCAQ4AAAAAAAAAAAAAAAAAAIICJ9C%2F0YDQvtGB0L%2FQtdC60YIg0LDQutGD0YjQuNC90YHQutC%2B0LPQvooCAJICAJoCDGRlc2t0b3AtbWFwcw%3D%3D&sll=47.424519%2C42.973515&sspn=0.344696%2C0.150255&z=18
24 марта 2025, 21:23
Активисты "ГородНаш" добились рассмотрения иска о приватизации участка в Махачкале

Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
Показать больше