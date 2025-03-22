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10:18, 22 марта 2025

Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Самат Сулейманов, мобилизованный из Володарского района, убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 461 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 17 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 460 бойцов из Астраханской области.

21 марта в селе Цветное прошло прощание с Саматом Сулеймановым, убитым в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Сулейманов родился в 1990 году и после службы в армии работал рыбаком, а затем электросварщиком. "В 2019 году он женился и стал отцом. Самат Тулегенович был мобилизован на специальную военную операцию 26 сентября 2022 года. Самат Сулейманов погиб при выполнении боевого задания 4 января 2025 года", - говорится в публикации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 461 бойца из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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