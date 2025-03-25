Экологи и активисты прокомментировали массовый мор рыбы в реке Анапка

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Массовый мор рыбы в реке Анапка связан с хаотичной застройкой ее берегов и выбросом в водоем сточных вод из гостиниц и ресторанов. Загрязнение побережья Анапы мазутом также стало фактором угрозы для водных обитателей.

Как писал "Кавказский узел", местные жители опубликовали 11 марта видео с десятками погибших рыб в устье реки Анапка. Ветуправление пообещало изучить причины гибели рыб.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Эколог Валерий Бриних рассказал 24 марта корреспонденту "Кавказского узла", что знает реку Анапка, где местные жители обнаружили мертвую рыбу, не понаслышке, так как лично бывал на ней. "В Анапе протекает река Анапка, которая образуется при слиянии рек Маскага и Котлома в Анапских плавнях и впадает в Анапскую бухту Чёрного моря. Её протяжённость составляет около 15 километров. В черте города Анапка служит естественной границей между санаторно-курортной зоной и жилым сектором, а вдоль её русла расположены кафе. В районе устья реки находится Центральный пляж Анапы", - кратко описал он реку.

Реку Анапка превратили в открытую канализацию

По его словам, мор рыбы в реке наблюдается ежегодно, это происходит из-за слива в нее канализационных вод из санаторно-курортной зоны, кафе и ресторанов с одной стороны и жилого сектора - с другой стороны. "Реку Анапка превратили в открытую канализацию. Да, сброс неочищенных сточных вод, включая фекалии, в реку может привести к массовой гибели рыбы. Это происходит из-за ряда химических и биологических процессов, таких как снижение содержания уровня кислорода в воде. Фекалии содержат органические вещества, которые начинают разлагаться под действием бактерий. Процесс разложения потребляет большое количество растворённого кислорода. В результате уровень содержания кислорода в воде падает. Процесс называется "гипоксия". В следствии чего рыба начинает задыхаться. Параллельно происходит цветение воды. Вы, наверное, видели такое явление, которое и приводит к экологическому коллапсу.

Стоит принимать во внимание, что сточные воды богаты азотом и фосфором, которые являются питательной средой для микроскопических водорослей - фитопланктона. Бурный рост водорослей или цветение воды затеняет глубинные слои реки, препятствуя фотосинтезу подводных растений. Ночью водоросли и бактерии начинают активно потреблять кислород, что ещё больше усугубляет его дефицит. В результате рыба погибает из-за нехватки кислорода. Все эти процессы ведут к выделению токсичных газов. Ведь при разложении органики в бескислородной среде - анаэробное брожение - выделяются сероводород, аммиак и метан. Эти газы токсичны для водных обитателей и вызывают массовую гибель рыбы. Происходит заражение воды патогенными микроорганизмами, потому что фекальные стоки могут содержать болезнетворные бактерии: кишечную палочку, сальмонеллу и паразитов. Это ослабляет иммунитет рыб и делает их уязвимыми к болезням. Также не стоит исключать и химическое загрязнение. В сточных водах могут присутствовать бытовые химикаты: моющие средства, лекарства, тяжёлые металлы, которые токсичны для водных организмов. Поэтому, если в реку систематически попадают фекальные стоки, то они превращают водную среду в "мертвую зону", где из-за нехватки кислорода и токсичных веществ погибает не только рыба, но и другие организмы", - пояснил Бриних.

По его словам, плохая экологическая ситуация, связанная с выбросом фекалий, наблюдается не только в реке Анапка, но по всему побережью Черного моря от Анапы до Сочи, которое застроено гостиницами, высотками, частным сектором, а вместо центральной канализации - ЛОСы (локальные очистные сооружения), не способные принимать такой объем фекалий, например, из 10-этажного дома, будучи рассчитанными на одноэтажный дом. "Все эти нечистоты текут в реки, а оттуда в море", - отметил Бриних.

Он видел, что люди выкладывали кадры с мертвой рыбой в Анапке каждый год зимой и летом, из чего можно сделать вывод, что массовая гибель не связана с мазутом, а именно со стоками канализационных вод.

Бриних также отметил, что зимнее время Анапка покрывается льдом, из-за чего рыба гибнет быстрее. Корку льда на загрязненной воде он сравнил с "крышкой гроба", потому что рыбы, находясь в шоковом состоянии, бьются об лед, чтобы вдохнуть воздуха, но из-за невозможности сделать это гибнет еще быстрее.

Тем не менее, ситуацию с загрязнением побережья моря мазутом Бриних назвал усугубляющей. Рыба, идя на нерест из моря в реку, попадает из одной экологической катастрофы в другую. Нерест начинается в марте и продолжается в апреле, следовательно, мертвая рыба будет находится в Анапке и дальше. Он также прогнозирует гибель морской рыбы, так как икринки, будучи покрыты мазутом, не смогут дышать и, как следствие, не превратятся в рыбу.

Резюмируя сказанное, Бриних отметил, что в Анапке водятся такие виды рыб, как щука, карась, линь, сазан, тарань, красноперка, вьюн, окунь и уклейка, в теплое время года из Черного моря заплывает кефаль.

Избегать употребления сырой, вяленой или недостаточно просоленной рыбы

Работавший в Роспотребнадзоре врач Ацамаз Хадиков рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о последствиях употребления рыбы, которая водится в сточных водах в реке Анапка. "Если человек ест рыбу, отравленную фекалиями и дополнительно мазутом, это может привести к отравлению углеводородами и тяжелыми металлами, содержащимися в нефтепродуктах. Если рыба обитает только в реке, загрязненной сточными водами с фекалиями, она может представлять серьезную угрозу для здоровья человека по причинам бактериальных инфекций, когда рыба может быть заражена такими бактериями, как Salmonella, Escherichia coli (E. coli), Vibrio cholerae и другими патогенами, вызывающими кишечные инфекции, диарею и пищевые отравления. По причинам наличия паразитов, которые образуются в загрязненной воде, часто встречаются яйца и личинки паразитов (описторхи, лентецы, аскариды, анкилостомы), которые могут попасть в организм человека при употреблении плохо термически обработанной рыбы. Вирусные заболевания – возможна передача вирусов, таких как гепатит A и E, а также норовирусов, вызывающих желудочно-кишечные инфекции. Сточные воды могут содержать тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий) и другие химические соединения, которые накапливаются в рыбе и могут привести к отравлению и хроническим заболеваниям при регулярном употреблении. Как снизить риски? Избегать употребления рыбы из загрязненных водоемов. Подвергать рыбу тщательной термической обработке: варка - не менее 20 минут, жарка – до полной готовности, если все-таки решили съесть такую рыбу. Избегать употребления сырой, вяленой или недостаточно просоленной рыбы. При наличии признаков отравления или инфекции немедленно обращаться к врачу", – рассказал врач.

Член сочинского географического общества и член волонтерского движения по спасению Черного моря от мазута Григорий Учкуров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что перестал заниматься рыболовством и есть рыбу задолго до трагедии с мазутом и массовой гибелью рыбы в реке Анапка. "Как члену географического общества мне приходилось беседовать с различными специалистами и интересоваться вопросам воздействия на организм, в частности, рыбы, которую нам предлагают рыбсовхозы края и индивидуальные отловщики. Так вот, одна из врачей Санэпидемстации еще 10 лет назад сказала мне, что употребление рыбы из рек края и Черного моря опасно для здоровья, потому что все загрязнены из-за массовой застройки прибрежных водоохранных зон моря и рек края. Она даже настаивала на том, что постоянное употребление в пищу такой рыбы может вызвать даже рак, после чего я решил раз и навсегда прекратить употреблять рыбу в пищу и рыбачить с удочкой", - признался Учкуров.

Он отметил, что мониторил многократно берега реки Анапка и видел и ранее массовый падеж рыбы. Учкуров связал также гибель рыбы с почвой, куда с мусорных несанкционированных свалок, химически удобренных полей, через подводные течения попадают отравляющие вещества в реку, а затем в море.

В данный момент официальные результаты лабораторных исследований Россельхознадзора не были опубликованы, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель ТОС 1 "Маяк" в Анапе Елена Лейтан.

Ведомство направило обращение в администрацию Анапы с требованием очистить водоем от биологических отходов и утилизировать погибшую рыбу, однако вся очистка легла не на тех, кто загадил Анапку, и не на госструктуры, а на плечи волонтеров и общественников. "Мы, участники АНО КЭК "Зеленый патруль", чистим речку Анапку от дохлой рыбы, ранее выходили чистить от нефтепродуктов, никто не хочет участвовать. Все знают, чья эта территория, но управы на тех, кто гадит, нет! Господа <...> озабочены только незаконной прибылью с города Анапы и самых центровых мест! А в благоустройстве территории и помощи в ликвидации ЧС не желают участвовать!" - отметила Лейтан.

Наши общественники, которые ранее собирали мазут, теперь собирают мертвую рыбу в черные мешки с Анапки

По ее словам, берега Анапки застроены кафе, ресторанами, гостиницами. "Вонь на реке стоит невыносимая от массовой гибели рыбы. Наши общественники, которые ранее собирали мазут, теперь собирают мертвую рыбу в черные мешки с Анапки. Люди работают в масках, потому что дышать нечем", - рассказала Елена Лейтан.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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