Потушен один из резервуаров на кубанской нефтебазе

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Пожарным удалось ликвидировать пожар в одном из резервуаров нефтебазы на Кубани, продолжается тушение огня в другом резервуаре. Пострадавшие при взрыве спасатели находятся в состоянии средней тяжести.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью на горящей нефтебазе на Кубани произошел взрыв, пострадали двое пожарных. Из-за горящей нефтебазы в кубанской станице превышена ПДК бензола и диметилбензола, жителям станицы Кавказской рекомендовано не выходить на улицу.

Напомним, что утром 19 марта после атаки беспилотников в станице Кавказской на Кубани произошел пожар на нефтебазе, площадь возгорания изначально составляла 20 квадратных метров, однако к середине дня огонь распространился на площади 1700 квадратных метров, к утру 21 марта общая площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

Загоревшийся 19 марта резервуар на нефтебазе в Кавказском районе полностью потушили. По состоянию на 20.00 мск площадь пожара составляет 1250 квадратных метров. Специалисты тушат соседний резервуар, который был поврежден и воспламенился в ночь с 20 на 21 марта.Также охлаждают остальные 3 резервуара нефтебазы, чтобы не допустить распространения огня. В тушении огня задействованы 473 человека и 189 единиц техники, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Два спасателя, которые пострадали при тушении пожара находятся в состоянии средней тяжести, у одного из них ожоги, у второго - отравление, сказано в другом сообщении.

После начала военной операции России на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы полностью потушить пожар.

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