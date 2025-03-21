Дело журналистов Toplum TV дошло до суда

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Бакинский суд по тяжким преступлениям назначил дату подготовительного заседания по уголовному делу против журналистов Toplum TV.

Как писал "Кавказский узел", арестованным по делу Toplum TV активистам и журналистам, которые были обвинены по статье о контрабанде, 16 и 17 января были предъявлены новые обвинения по шести уголовным статьям. Им грозит до 12 лет лишения свободы. 22 января стало известно, что предварительное следствие по делу завершено. 10 февраля Toplum TV заявило о приостановке своей деятельности в Азербайджане.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале 2024 года журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Уголовное дело против Toplum TV поступило на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат обвиняемого Фарида Исмаилова Зибейда Садыгова.

По ее словам, дело передано для расследования судейскому составе под председательством Азера Тагиева. Подготовительное заседание назначено на 2 апреля.

Консолидированная позиция адвокатов заключается в том, что следствие не представило обоснованных доказательств вины обвиняемых, поэтому защитники будут настаивать на прекращении уголовного производства по оправдательным причинам.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что на 2 апреля назначено подготовительное заседание по делу Toplum TV. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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