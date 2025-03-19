Родители заявили о нарушении прав Вадима Харченко*

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Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу блогера из Геленджика Вадима Харченко* на арест по делу о клевете на адвоката. Родители Харченко* заявили, что публикации о вынесенном сыну приговоре нарушают его права.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года суд в Геленджике освободил Вадима Харченко* из-под стражи, заменив меру пресечения на запрет определенных действий. При этом его сразу в зале суда арестовали вновь по другому делу - о клевете, которое инициировал адвокат Краснощеков. Затем его заключили под стражу до 3 марта.

12 марта Геленджикский горсуд приговорил Вадима Харченко* к семи годам колонии, признав виновным по четырем уголовным статьям: о повторной дискредитации армии, публичном оскорблении чувств верующих, клевете и призывах к экстремизму. Блогер не согласился с приговором.

3 марта суд продлил арест Харченко* по делу о клевете до 3 мая, 18 марта ему было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы на арест. Сам Вадим по неизвестным причинам не был доставлен в суд, ему также не дали возможности участвовать в заседании посредством видеоконференцсвязи, чем лишили его права на защиту, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" его родители Наталья и Михаил Харченко.

Они заявили о преследовании сына по политическим причинам, а само дело о клевете считают заказным. Харченко* рассказал им, что ему угрожали, заявляя, что он из тюрьмы никогда не выйдет, если не признает вину. "Теперь мы понимаем, что эти угрозы воплотились в реальность после трех новых сфабрикованных дел. Нас к сыну не пускают на пушечный выстрел, заявляют, что процесс закрытый", - рассказал Михаил Харченко.

Он возмущен, что сведения о сыне распространяются судом еще до вступления приговора в законную силу. "Сыну и его адвокатам даже приговор еще не выдали, а уже объявили, что он преступник, и даже вставили видео захвата нашего сына <...>, как особо опасного преступника», - отметил Харченко-старший.

Родители блогера имели в виду публикацию в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края о приговоре, вынесенном сыну. В публикации указаны имя и фамилия Харченко*.

Адвокат Харченко* на правах анонимности подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что «выкладывать сведения из закрытых процессов не вступивших в законную силу приговоров запрещено».

Руководитель пресс-службы Краснодарского краевого суда Мария Пирогова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что нарушений при публикации данных Харченко* нет. «Да, я разместила пресс-релиз о Харченко* и это право пресс-службы краевого суда. Мы практикуем это. И нет никакого нарушения в том, что заседания были закрытыми и приговор не вступил в законную силу. Я указала об этом в пресс-релизе», - сообщила она.

Родители блогера, тем не менее, не согласны с этим и считают, что необходимо по данному поводу обращаться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

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