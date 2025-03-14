Блогер Харченко* не согласился с приговором

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Блогер из Геленджика Вадим Харченко*, осужденный на семь лет колонии по четырем уголовным статьям, намерен обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Геленджикский горсуд приговорил Вадима Харченко к семи годам колонии, признав виновным по четырем уголовным статьям: о повторной дискредитации армии, публичном оскорблении чувств верующих, клевете и призывах к экстремизму.

Ранее Вадим Харченко в суде заявил о невиновности. Он считает уголовное преследование местью за гласность и критику коррупционеров.

Вадим Харченко не признал вину и намерен обжаловать приговор, сообщила его адвокат Наталья Федоренко. По ее словам, мотивированный приговор будет выдан судом через пять суток, и только после этого можно будет составить мотивированную жалобу.

После оглашения приговора и срока выглядел очень подавленным

Федоренко рассказала, что заседания проходили в закрытом режиме, а она не может пока давать комментарии из-за закрытости дела. Подзащитного она видела совсем недавно, когда был объявлен приговор. «Вадим был болен с гайморитом. И после оглашения приговора и срока выглядел очень подавленным», - рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

О том, что Вадим Харченко не признал вину, не согласен с приговором и намерен его обжаловать, рассказали 13 марта и его родители Наталья и Михаил Харченко корреспонденту "Кавказского узла".

По их словам, состояние здоровья Вадима ухудшилось, и хронические заболевания обострились. Они не могут получить свидания с сыном, но гордятся им и не считают его преступником.

По данным Михаила Харченко, прокурор запросил для его сына 3,5 года колонии - вдвое меньше, чем назначил судья. "Его не только [необоснованно] осудили, но еще и назначили срок, который не запрашивал даже прокурор. Обычно прокурор запрашивает больше и судья дает меньше, а тут получилось наоборот", - поделился удивлением отец осужденного.

Сидит он в одиночной камере без медпомощи

Наталья Харченко считает, что ее сын теряет здоровье под стражей. "Сидит он в одиночной камере без медпомощи. У моего сына гайморит, астма, он инвалид 3-й группы, его заболевания входят в перечень заболеваний, которые не допускают заключение человека под стражу. Но он под стражей. Лечить его некому", - рассказала она.

По словам женщины, одна из руководителей медчасти СИЗО – родственница потерпевшего по делу. "Какую медпомощь она может оказать моему сыну? Он боится к ней обращаться после всех дел, которые происходят с ним. Мне известно, что тот же потерпевший […] пытается в настоящее время возбудить против моего сына еще три уголовных дела. Что ему нужно от моего сына, я никак не пойму", - сказала Наталья Харченко.

Родители Вадима Харченко высказали надежду на то, что суд апелляционной инстанции отменит приговор их сыну как незаконный.

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