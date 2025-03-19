Останин после задержания извинился за шутку об инвалиде

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Стендапер из Ейска Артемий Останин во время допроса извинился за свою шутку об инвалиде без ног.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело против стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида, который подорвался на мине. Следствие увидело в его словах оскорбление участника спецоперации, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Останин был задержан при попытке уехать из России.

Комик Артемий Останин извинился за свои слова, следует из видео его допроса, которое опубликовало в своем Telegram-канале главное следственное управление Следкома России по Москве. На вопрос следователя, осознавал ли он характер своих действий, он ответил утвердительно. "Да, осознавал, что мне нужно выступить со стендапом", - сказал он.

Он принес извинения за свои слова. "У меня не было целью оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием, тем более призывать к вражде к какой-то социальной группе. Я приношу свои искренние человеческие извинения", - сказал Останин.

Останин на допросе коротко острижен, хотя ранее выступал с дредами,. отметило "ОВД-Инфо"*.

Напомним, Останин в своем выступлении рассказал о попрошайке без ног, который в метро наехал ему на ногу. Он назвал инвалида "культяповозкой" и "скейтером без ног", а также заявил, что тот "на мине подорвался". При этом он не упоминал СВО и военнослужащих, написал 16 марта "Коммерсант".

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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