Аналитики оценили популярность Юнусова в Чечне

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Бывший полицейский Бекхан Юнусов, получивший звание героя Чечни, мало известен в республике. Использование позывного "Аид" показало, что Юнусов старался дистанцироваться от прошлого, когда, называя себя "Жнецом" и "Химкинским Бэтменом", нападал на наркопритоны в Подмосковье.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров присвоил звание "Героя Чечни" известному под позывным "Аид" командиру отряда Бекхану Юнусову - бывшему сотруднику полиции в Подмосковье, осужденному за превышение должностных полномочий и заподозренному в мошенничестве.

Бекхан Юнусов служил в полиции, в 2016 году он завел соцсети, в которых называл себя "Жнецом", и стал известен под прозвищем "Химкинский Бэтмен". Он нападал на наркопритоны и избивал посетителей, сообщили "Известия" в начале февраля 2022 года. По данным издания, в 2018 году Юнусов был обвинен в превышении должностных полномочий и приговорен к четырем годам колонии общего режима. Бывший силовик освободился раньше срока по УДО, но в начале февраля 2022 года его обвинили в мошенничестве. По официальной версии, Юнусов предложил бизнесмену за миллион рублей помочь в решении проблем, бывшего полицейского задержали при передаче денег.

Получивший звание "Героя Чечни" командир отряда в спецназе "Ахмат" Бекхан Юнусов не пользуется популярностью среди чеченцев, сочли правозащитник Руслан Кутаев, юрист правозащитной организации "Вайфонд" Амина Лорсанова, также награждение Юнусова на условиях анонимности прокомментировали правозащитник и специалист по пиару.

Юнусов не известен большей части жителей Чечни, говорит Руслан Кутаев. "Я про него слышу впервые. Большая часть жителей его не знает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в случае если Юнусов после участия в боевых действиях направится в Чечню, даже при желании он не сможет оказать влияние на уровень коррупции.

"Власть построена на коррупции, поэтому никто не сможет её повысить, просто можно в неё влиться. Рейдерство и давление на бизнес на таком уровне, что такие мелкие сошки, как этот герой, просто потонут в этих преступлениях. С этим человеком всё просто, он будет к месту со своими настроениями, но какой-либо эксклюзив ему не удастся, так как там всё уже опробовано и отработано", - отметил Кутаев.

Амина Лорсанова также считает, что Юнусов не повлияет на уровень коррупции в Чечне.

"В Чеченской Республике расти коррупции дальше некуда. Я не знаю, куда она еще может вырасти. Давление на бизнес, вообще на честных людей, все это препятствует и их развитию, и их бизнесу", - сказала корреспонденту "Кавказского узла". Про самого Юнусова она слышит впервые.

Правозащитник, знакомый с чеченскими реалиями, также подтвердил, что Юнусов не пользовался широкой популярностью среди чеченцев.

"Он не является известным человеком. Он мог быть популярен только в среде таких как он, а таких мало. Возвращение таких как он во властные структуры не может ничего поменять, так как почти все структуры состоят из подобных товарищей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если Юнусов во время СВО не идентифицировал себя со "Жнецом" и "Химкинским Бэтменом", значит, хотел скрыть от общественности этот период своей деятельности, считает специалист по пиару.

"Тот факт, что он в ходе СВО использовал другое прозвище <"Аид"> и старался быть незамеченным в публичной плоскости, дает основание полагать, что он не хотел идентификации с "Жнецом" и "Химкинским Бэтменом". Иначе он бы стал известен как "Жнец" или "Химкинский Бэтмен", который отправился на СВО и теперь там занимается защитой государственных интересов. Возможно, непосредственно в своем окружении он всем говорил, кто он, но мы можем только предположить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При награждении Юнусова глава спецназа "Ахмат "Апти Алаудинов назвал его имя и фамилию, сообщил, что "Аид" "засветил полностью свое лицо", следует из видео, которое Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.

Что касается вопроса, способствуют ли его прошлые образы романтизации внеправового насилия, то, по словам специалиста, это уже не важно в данной ситуации.

"СВО – это уже поле внеправового насилия, где люди, которые имели определенные проблемы с законом, могут себе много позволять, не опасаясь нарушений УК", - подчеркнул он.

Отметим, что на Telegram-канал "Дневник мракоборцев", который ведет группа Аида, подписаны более 214 тысяч человек.

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