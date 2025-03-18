Счета грузинских фондов оказались под арестом после поддержки демонстрантов

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Арест наложен, в том числе на счета "Фонда Нануки", Prosperity Georgia и Тбилисского дома прав человека.

Как писал "Кавказский узел", сторонникам евроинтеграции Грузии ежедневно назначают штрафы за участие в акциях. Размеры штрафов значительны для протестующих и могут заметно снизить численность активных демонстрантов.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

На "Фонд Нануки", которым руководит журналистка Нанука Жоржолиани, фонд Prosperity Georgia, возглавляемый бывшим премьер-министром и ныне бизнесменом Никой Гилаури, и Тбилисский дом прав человека наложен арест. Все три фонда оказывали финансовую финансовую помощь людям, оштрафованным во время протестов или уволенным с работы за гражданскую активность, пишет Civil Georgia.

По словам Жоржолиани, в банке ей сообщили, что Тбилисский городской суд потребовал ареста счетов неотложным механизмом.

Согласно сообщению прокуратуры Грузии, с 28 ноября 2024 года акции протеста и шествия, проходящие перед зданием парламента Грузии и по всей стране, "приобрели насильственный характер". При этом благотворительные фонды "создают стимулы" для совершения "противоправных действий", заявило ведомство.

"В ходе расследования было установлено, что во многих случаях сбор и передача финансовых средств для организации противоправной и преступной деятельности осуществляется через так называемые фонды. Примечательно, что названные организации напрямую направляют средства на финансирование противоправной деятельности, призывают население к неповиновению и совершению иных противоправных действий. Организационно-финансовая деятельность конкретных фондов направлена ​​на оказание материальной помощи правонарушителям и членам их семей. В пользу правонарушителей выплачиваются штрафы, решаются иные личные или организационные вопросы", - цитирует заявление прокуратуры Netgazeti.ge.

Ведомство в своем заявлении указывает пять фондов. Помимо вышеуказанных это также "Фонд друг друга 24/7" и Позор". В частности, из этих пяти фондов денежные средства поступали, в том числе, на "необходимое оборудование для проведения акций протеста", "приобретение инвентаря для проведения акций протеста" и т. д. "Как установило следствие, крупная сумма средств, предназначенная для "приобретения противогазов для детей на первой линии", предназначалась для финансирования агрессивных групп, нападавших на сотрудников правоохранительных органов", - заявила прокуратура.

Расследование начато по статьям 318 (саботаж) и 319 (содействие иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности) Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на сроки от 5 до 10 лет и от 7 до 15 лет соответственно. Возбуждение уголовного дела основано на заявлении, поданном в Генеральную прокуратуру представителями общественного движения "Единая нейтральная Грузия".

"Прокуратура Грузии на основании решения суда от 17 марта 2025 года наложила арест на банковские счета фондов во всех банковских учреждениях Грузии", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 7 марта, на сотый день протестов в Грузии, их участники заявили, что готовы вести борьбу до удовлетворения властями их требований. По данным правозащитников, не менее 626 человек подверглись административному преследованию за участие в акциях.

Европарламент 28 ноября 2024 года отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В ответ премьер-министр Грузии заявил, что страна до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, которые продолжаются в ежедневном режиме уже более трех месяцев.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, задерживали протестующих. 6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения во время акций протеста.

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