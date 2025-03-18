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05:47, 18 марта 2025

Запоздалая реакция властей на рост цен на продукты удивила жителей Чечни

Магазин в Чечне, фото: пресс-служба реготделения "Единой России".https://chechen.er.ru/multimedia/photo/v-chechenskoj-respublike-proshel-ocherednoj-monitoring-cen-na-produkty-pervoj-neobhodimosti

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Чечни высказали удивление в связи с тем, что республиканские власти обратили внимание на рост цен на продукты перед Ураза-байрамом лишь спустя две недели, тем более что подобная картина наблюдается из года в год.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне перед Ураза-байрамом выросли цены на продукты. Жители вынуждены закупать продукты в соседних регионах, но опасаются изъятия продуктов на блокпостах под предлогом поддержки местных предпринимателей. Заместитель муфтия Чечни призвал предпринимателей не повышать цены на продукты в Рамадан. Эти призывы прозвучали слишком поздно, так как цены уже существенно выросли, указали авторы комментариев в соцсети. Они предложили ввести наказания для тех, кто завышает цены. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в справке "Кавказского узла". ДУМ России 16 марта сообщило, что Ураза-байрам состоится 30 марта.

Жители Чечни прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" 17 марта ситуацию с ценами на продукты перед Ураза-байрамом и запоздалую реакцию на их рост со стороны республиканских властей.

Жительница селения Атаги Шалинского района Аминат удивлена, что для того, чтобы заговорить о росте цен на продукты, нужно было спустя две недели собрать расширенной совещание, на котором вновь заговорить о том, что происходит из года в год.

«А где все они были без малого две недели? Эти главы администраций, чиновники, они что, не видели, как растут цены? Их жены не ходят на рынок и в магазины? Или им привозят продукты в коробках в качестве презента?» - возмущается женщина.

Проведут пару рейдов, найдут какую-нибудь женщину с десятком пучков петрушки и укропа с ценой на пять рублей дороже, чем требуется, изымут зелень

Аминат сомневается, что в отношении зарвавшихся продавцов будут приняты радикальные меры. «Проведут пару рейдов, найдут какую-нибудь женщину с десятком пучков петрушки и укропа с ценой на пять рублей дороже, чем требуется, изымут зелень, а те, кто тоннами торгует, накручивая цены, те на день-другой притихнут, а потом выгодные им цены вернутся. Их рейдами не напугаешь», - считает Аминат. По ее словам, нужен постоянный контроль, а не кампанейщина.

Чтобы не дожидаться возникновения форс-мажорных ситуаций - регулярно проводить надзорные проверки, чтобы предотвратить необоснованный рост цен

Житель Грозного Зелимхан сомневается, глядя на ежегодные скачки цен в предпраздничные дни, что в Чечне работает Федеральная антимонопольная служба. «Должностные обязанности чиновников этого антимонопольного органа достаточно объемны, но одна из главных обязанностей - проводить соответствующие мероприятия и жестко реагировать в случаях резкого и необоснованного роста цен. А чтобы не дожидаться возникновения форс-мажорных ситуаций - регулярно проводить надзорные проверки, чтобы предотвратить необоснованный рост цен», - сказал Зелимхан и добавил, что он не сомневается, что сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы по Чечне после выступления Кадырова проявят завидную активность в выявлении тех, кто повышает цены. «Получается, что для того, чтобы работать соответственно своему статусу и выйти из состояния спячки, нужен окрик Кадырова?» - задается он вопросом.

Чиновница администрации Урус-Мартановского района Рукият рассказала, что ближе к вечеру 17 марта вдруг поступило указание срочно подготовить информационные щиты с указанием фиксированных цен на товары первой необходимости. «И дают список, где указаны цены - какие были и какие будут с 18 марта. Список этот, оказывается, уже появился в соцсетях. Спросила у своего заведующего отделом, кто составил список, он ответил, что в Грозном составили», - сказала Рукият. По ее словам, щиты приказано установить уже утром возле крупных рынков.

В соответствии со списком установлены цены на продукты, которые обычно покупают для праздничного стола. Так, например, на 70 рублей подешевеют мандарины (130 вместо 200 рублей), на 50 рублей подешевеют фрукты (яблоки, груши, гранаты), домашние куры подешевеют на 150 рублей. Определены цены на говядину – стоимость фарша, вяленого мяса, мяса в магазинах снижены в среднем на 100 -150 рублей. На 200 рублей дешевле с 18 марта будут стоить помидоры, огурцы, сетка картофеля теперь будет стоить 500 рублей вместо 800.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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