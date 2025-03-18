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03:49, 18 марта 2025

Пожар на нефтебазе напугал туапсинцев

Тушения пожара на нефтекомплексе в Туапсе. Кадр из видео https://t.me/v_tuapse/10508

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Местные власти практически не информировали жителей Туапсе о пожаре на нефтебазе, лишь рекомендовали закрыть окна и носить респираторы.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Вечером 15 марта пожарные охлаждали второй резервуар, чтобы огонь не перекинулся на него. Ночью пожарным удалось локализовать огонь на площади 1250 квадратных метров. К утру было ликвидировано открытое горение. Потушить пожар полностью удалось лишь 17 марта.

Жители Туапсе рассказали 17 марта корреспонденту "Кавказского узла", что горожан напугал пожар на нефтебазе. После того, как удалось потушить пожар на нефтебазе, прошел дождь, лишь благодаря которому стало легче дышать.

Особых оповещений не было. Нам пришло смс только от МЧС вчера и все, больше особых оповещений не было и указаний не было

«Вчера и позавчера (15 и 16 марта) с утра дышать было нечем, на подоконниках была чёрная копоть. Было страшно. Но все работало и работает как обычно. Власти не объявляли ЧС и не закрывали школы и детские сады. Родители получили право выбора от сотрудников школ, вести им детей в школу или в сад или не вести. Многие родители оставляли своих детей дома. У меня один ребенок ходит в школу в третий класс, другой - в детский сад, ему пять лет. Я оставляла детей дома. Возможно, что завтра (сегодня, 18 марта) поведу их. Потушили все утром и после дождя дышать стало легче. Но есть, конечно, признаки отравления угарным газом: и привкус горечи во рту, и общее недомогание. Но все терпимо. Но я думаю, все потому, что недолго это продлилось, так сказать на грани: в пятницу загорелось, сегодня (17 марта) потушили. Центр стоял в "кумаре" все это время сильно, остальные районы - частично. Особых оповещений не было. Нам пришло смс только от МЧС вчера и все, больше особых оповещений не было и указаний не было. Все работало в штатном режиме, но, конечно, люди до сих пор очень напряжены, напуганы и недовольны», - рассказала Ольга Харламова.

Ее сестра Мария Харламова живет в другом конце города, по ее словам, гарь охватила все районы. «Все зависело от направления ветра, куда ветер дул туда и прилетало больше всего гари. Люди были напуганы. Черные клубы дыма с языками пламени были видны со многих точек жилых домов Туапсе. Дышать было тяжело. Гарь прорывалась через окна и двери, хотя мы их плотно закрывали. Сегодня (17 марта), правда, стало намного легче дышать», - поделилась она впечатлениями.

Блогер Валерий Хот отметил, что перенес трое суток пожара «нормально». "Главное, что пожар потушили», - сказал он.

Эколог Татьяна Трибрат отметила, что власти фактически информировали население о пожаре, рекомендовав не выходить и закрыть окна и двери. Однако она отметила также, что «вред от продуктов горения нефтепродуктов в данной конкретной ситуации власти обязаны мониторить и сообщать об этом населению постоянно, но такой информации нет».

В данном случае было зафиксировано превышение допустимых норм этих веществ в воздухе Туапсе самими властями

Эколог Валерий Бриних согласен со коллегой. Он пояснил, что последствия горения нефтепродуктов, такие как угарный газ и сажа, могут негативно влиять на качество воздуха и здоровье населения даже после того, как пожар был потушен. «В данном случае было зафиксировано превышение допустимых норм этих веществ в воздухе Туапсе самими властями. Распространение загрязняющих веществ зависит от метеорологических условий, включая направление и скорость ветра», - сказал он.

Бриних отметил, что власти в подобных ситуация обязаны "мониторить качество воздуха, проводить регулярные замеры содержания вредных веществ и информировать население о результатах; ежедневно сообщать жителям о мерах предосторожности, таких как использование масок, ограничение времени пребывания на улице и поддержание чистоты в помещениях; обеспечить готовность медицинских учреждений к приёму пациентов с респираторными и другими заболеваниями, вызванными загрязнением воздуха".

Врач Ацамаз Хадиков пояснил, какой вред здоровью может нанести вдыхание продуктов горения нефти. «Продукты горения нефти содержат токсичные вещества, включая угарный газ, диоксид серы, оксиды азота, формальдегид и микрочастицы сажи. Их вдыхание может вызвать острые симптомы: головную боль, тошноту, слабость, головокружение, раздражение глаз, горла и дыхательных путей. При длительном воздействии возможно развитие бронхита, астмы, ухудшение сердечно-сосудистых заболеваний и снижение иммунитета. Особая опасность есть для детей, пожилых людей и людей с хроническими болезнями лёгких и сердца. Им особенно стоит быть внимательными и не выходить на улицу несколько дней, если нет в этом особой потребности. Но если все таки выйти на улицу необходимо ограничить пребывание там, особенно вблизи зоны задымления; носить маску-респиратор, обычная медицинская маска малоэффективна. Надо также закрыть окна и двери дома, использовать увлажнитель или таз с водой для осаждения пыли, чаще промывайте нос и глаза, полоскать горло водой или слабым содовым раствором, пить больше воды и чай с лимоном, чтобы помочь организму быстрее вывести токсины. При ухудшении самочувствия надо срочно обратиться к врачу», - перечислил он рекомендации.

После начала военной операции России на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. 22 июля 2024 года на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар после атаки дронов. 17 мая на нефтезаводе в Туапсе также произошел пожар в результате падения обломков двух сбитых беспилотников. Аналогичный инцидент произошел и 25 января.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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