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13:58, 15 марта 2025

Активист пожаловался на давление после задержания силовиками в Краснодаре

Михаил Матяж на одиночном пикете. Краснодар, 14 марта 2025 года. Кадр видео 93.ru https://t.me/news_93_ru/17224

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Краснодаре освободили Михаила Матяжа, который на одиночном пикете требовал наказать виновных в экокатастрофе на Кубани. Активист сообщил, что подвергся давлению после задержания.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта полицейские в Краснодаре задержали Михаила Матяжа, который проводил одиночный пикет с требованием наказать виновников экокатастрофы.

Активист и волонтер Михаил Матяж проводил одиночный пикет у здания администрации Краснодарского края. Он был одет в костюм химзащиты и раздавал прохожим листовки о разливе мазута в Анапе, в которых требовал наказать виновных в крушении танкеров "Волгонефть", а не капитанов судов, и усилить контроль за соблюдением экологических норм.

Михаил Матяж освобожден из отдела полиции, где провел более 16 часов с момента задержания на одиночном пикете, сообщили сегодня его соратники в телеграм-канале "Другая Кубань". "Его отпустили до суда, который состоится 17 марта, - говорится в публикации. - Поводом (для задержания, - прим. "Кавказского узла") послужил респиратор, который был надет на Мише во время проведения массового мероприятия. Якобы этим самым он намеренно скрыл свое лицо и чем якобы нарушил часть 5 статьи 20.2 КоАП", - говорится в публикации.

Часть 5 этой статьи "Нарушение порядка проведения пикетирования" предусматривает штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Михаил Матяж рассказал, что после задержания к нему применили физическую силу люди в гражданской одежде, чтобы заставить его разблокировать телефон. После этого силовики получили доступ к его мобильному телефону, отмечается в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе от поселка Веселовка до станицы Благовещенская и на побережье Азовского моря в Славянском районе, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

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