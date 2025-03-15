Сняты ограничения на работу аэропорта Волгограда

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Отменен запрет на прилет и вылет рейсов из аэропорта Волгограда, который был введен на фоне массированной атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью был введен запрет на прилет и вылет самолетов из аэропорта Волгограда. Росавиация объяснила ограничение обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов.

Ограничение было введено на фоне массированной атаки беспилотников. В Волгограде, а также в Котовском, Городищенском и Калачевском районах области было обезврежено, по данным Минобороны, 46 дрона.

В аэропорту Волгограда в 07.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале "Представитель Росавиации".

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС [воздушных судов]", - написал он.

Напомним, власти Волгоградской области запретили публиковать информацию об атаках дронов, а также сведения о расположении правоохранительных органов и объектов ЖКХ. Запрет на публикации об атаках дронов вызвал недоумение волгоградцев.

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