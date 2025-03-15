Власти рассказали о массированной атаке БПЛА на Волгоградскую область

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Минувшей ночью дежурными средствами противовоздушной обороны над Волгоградом и районами области сбиты 64 беспилотных летательных аппарата.

Как писал "Кавказский узел", ночью в аэропорту Волгограда введен план «Ковёр», были временно ограничены прием и выпуск самолетов.

"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части г. Волгограда", - сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его данным, большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована.

"В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет", - цитирует Бочарова в своем телеграм-канале в 7.24 мск администрация Волгоградской области.

Согласно информации Минобороны РФ, всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО обезврежено 126 беспилотников, из них над территорией Волгоградской области - 64 БПЛА, говорится в телеграм-канале ведомства в 7.23 мск.

Напомним также, что беспилотные летательные аппараты сбиты сегодня ночью в небе над Тарасовским и Чертковским районами Ростовской области.

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