Защита констатировала нарушение судом прав активиста Рауфа Гейдарова

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Апелляционный суд нарушил право активиста Рауфа Гейдарова на защиту, рассмотрев жалобу на его арест в отсутствие адвоката по соглашению. Арест Гейдарова будет обжалован в Европейском суде по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", суд арестовал на 10 суток Рауфа Гейдарова по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции, но соратники активиста убеждены, что его преследуют за пикет с требованием освобождения из тюрем восьми журналисток.

В этом году активисты, которые ежегодно организовывали акции феминисток в Баку к 8 марта, отказались от традиционного шествия, но призвали власти освободить арестованных журналисток Abzas Media и Meydan TV. Члены движения Nida Джамиля Алишева и Эльмир Аббасов, которые ехали на приуроченный к 8 марта тренинг, и вышедший на одиночный пикет активист Рауф Гейдаров были задержаны в Баку. После опроса полиция отпустила их.

Норвежский Хельсинкский комитет (НХК) в преддверии 8 марта призвал освободить восьмерых журналисток, арестованных в Азербайджане. Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова арестованы по делу издания Abzas Media, а Айнур Эльгюнеш, Айтадж Ахмедова, Айсель Умудова и Хаяля Агаева - по делу Meydan TV. Также под стражей находилась Шахназ Бейляргызы, работавшая на Toplum TV. Уже после заявления НХК Бейляргызы была переведена под домашний арест, однако в СИЗО отправили еще одну журналистку Meydan TV - Фатиму Мовламлы.

Бакинский апелляционный суд 13 марта рассмотрел жалобу Гейдарова на арест без участия его адвоката, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

Гейдаров протестовал против рассмотрения дела без участия его адвоката

«Дело Гейдарова рассматривалось под председательством Эмина Алиева. Сегодня в Баку из-за крупного международного мероприятия (12-го XII Глобального Бакинского форума) были большие автомобильные заторы. Я немного опоздала на заседание. Но загодя я позвонила в суд и просила дождаться меня. Такое в практике судов бывает, потому что адвокатам приходится в день принимать участие в нескольких процессуальных мероприятиях, а автомобильные пробки в нашем городе стали обыденностью. Как правило, судьи дожидаются прихода адвокатов. Однако в этот раз они провели разбирательство и не удовлетворили жалобу, хотя, как я постфактум узнала, Гейдаров протестовал против рассмотрения дела без участия его адвоката», - рассказала Садыгова.

Она расценила проведение процесса без адвоката как нарушение права Гейдарова на защиту. «Одного этого факта достаточно, чтобы выиграть это дело в ЕСПЧ. Апелляционный суд по административным делам является высшей инстанцией, и теперь, после его решения, мы уже можем обращаться в Страсбургский суд, чтобы в перспективе добиться признания неправомерности ареста молодого человека», - сказала Садыгова.

Сотрудник БАС подтвердил информацию об отклонении жалобы на арест Гейдарова, однако от комментариев по сути заседания воздержался.

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