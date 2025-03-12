Мане Тандилян прекратила голодовку

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Лидер партии "Страна жизни" Мане Тандилян прекратила голодовку, призвав общество сплотиться вокруг проблемы возвращения военнопленных и заставить армянские власти действовать.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта Мане Тандилян объявила голодовку на площади Свободы в Ереване, призвав бывшего карабахского госминистра Рубена Варданяна прекратить его голодовку в бакинской тюрьме. К акции Тандилян присоединились два сторонника ее партии - Вардан Авакян и Артавазд Алавердян. Они разместились в палатке на площади. 2 марта к протестующим примкнули карабахский депутат Ашот Даниелян и активист Анастас Исраелян. 5 марта ее госпитализировали, но Тандилян отказалась от медпомощи и вернулась на площадь.

Мане Тандилян решила прекратить голодовку после призыва семьи Рубена Варданяна, сообщила она в ходе пресс-конференции на Площади Свободы. По ее словам, голодовку также прекратили двое ее соратников, Вардан Авакян и Артавазд Алавердян. "Необходима консолидация общества, нужно перейти к более активным действиям, чтобы мир понял, что заключение армян в бакинских тюрьмах для нас неприемлемо", - отметила она.

Политик, в частности, предлагает провести 14 марта протестную акцию у офиса ООН в Ереване с требованием к постоянному координатору связаться с бакинскими коллегами и призвать их использовать свой мандат для участия в судебных заседаниях по делу армянских пленных.

"С таким же требованием мы планируем обратиться ко всем международным структурам для спасения жизни Варданяна и освобождения всех армянских пленных. Общество также должно присоединиться к акциям протеста, независимо от политических взглядов", - подчеркнула она.

Возвращение всех 23 армян, содержащихся в азербайджанских тюрьмах, должно войти в повестку каждого армянина, а уже под давлением народа - и в повестку самих армянских властей, считает политик. "Правительство Армении бездействует в этом вопросе. Но правительство должно бояться, что потеряет власть, если продолжит игнорировать вопрос пленных", - сказала Тандилян, призвав активиста Левика Хачатряна также прекратить голодовку.

Левик Хачатрян сообщил, что пока не планирует прекращать голодовку.

Напомним, Рубен Варданян 19 февраля объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку. Голодовка Варданяна свидетельствует о том, что положение армянских пленных в Азербайджане ухудшается, заявили 27 февраля 11 армянских организаций и призвали международное сообщество содействовать освобождению Варданяна.

17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и чиновников Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Рубену Варданяну грозит пожизненное заключение. Он заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

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«Я переместил свою акцию протеста к посольству Франции в Ереване. Завтра планирую продолжить акцию у посольства США. Еще одна акция намечена у дипмиссии Евросоюза. Международное сообщество не должно оставаться безучастным к судьбе пленных армян», - заявил он «Кавказскому узлу».