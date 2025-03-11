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23:48, 11 марта 2025

Четыре бойца со Ставрополья убиты в боевых действиях

Тимур Тимофеев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Советского муниципального округа от 26.01.25, https://t.me/sovetskiigo/12806

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Дудко, Антон Казумян, Тимур Тимофеев и Иван Ветров убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 652 бойца со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 10 марта официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 648 бойцов из Ставропольского края.

Житель села Манычского, пулеметчик Сергей Дудко и житель села Воздвиженского, стрелок-помощник гранатометчика Антон Казумян убиты в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Апанасенковского округа Денис Климов. 

Администрации Советского округа сообщила, что в военной операции на Украине 22 января убит гвардии ефрейтор гвардейского десантно-штурмового полка, 27-летний Тимур Тимофеев.

Ранее власти округа проинформировали, что мобилизованный Иван Ветров убит в Курской области в декабре 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 652 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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